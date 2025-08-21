No alcanza con separar a Diego Spagnuolo

El titular de Discapacidad fue separado, pero es sólo el principio de la explosión causada por los presuntos audios que trascendieron.

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, abogado personal de Javier Milei, fue removido oficialmente de su cargo.

El apartamiento del titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, es sólo el principio de la explosión causada por los presuntos audios que trascendieron hablando de supuestos pedidos de coimas en el área bajo su responsabilidad.

Lo que surge de ellos involucra a Karina Milei y al subsecretario muy cercano a ella, Eduardo ”Lule” Menem.

Al no tener respuesta inmediata por parte de Spagnuolo negando públicamente la veracidad de los audios, ni siquiera haciéndolo al interior del Gobierno o poniendo a disposición su renuncia, a altas horas del miércoles fue apartado del cargo.

Urge aclarar y ocuparse con urgencia desde el Gobierno acerca de todo lo referido a los presuntos audios. Comodoro Py hará su parte luego de una denuncia del inefable abogado Gregorio Dalbón.