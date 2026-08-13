Placer sin contratos: cómo es el proyecto sobre el Día del Orgasmo Femenino que causó revuelo en Chaco

Tere Cubells presentó una iniciativa para que la provincia reconozca la fecha y propuso campañas sobre salud sexual, autonomía y placer femenino.

La diputada provincial Teresa Cubells presentó en la Legislatura chaqueña un proyecto para que Chaco adhiera oficialmente al Día Internacional del Orgasmo Femenino, que se conmemora cada 8 de agosto. La legisladora del Frente Chaqueño llevó la iniciativa al recinto durante la sesión de este miércoles y pidió el ingreso, la reserva y el tratamiento del expediente 1865/26. La propuesta generó repercusión en una jornada en la que también se discutían temas vinculados con el sobreendeudamiento, la seguridad vial y la emergencia económica provincial.

Cubells sostuvo que el objetivo consiste en visibilizar el bienestar sexual femenino como parte de la salud integral, habló de autonomía corporal y de la calidad de vida física, mental y emocional de las mujeres. La legisladora también reclamó avanzar contra prejuicios de género y, durante su exposición, pidió “acallar las voces de les machirules” ante los murmullos que se escuchaban en el recinto.

Hoy se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino Foto: Freepik Qué propone el proyecto que llevó Cubells a la Legislatura La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo provincial que impulse campañas públicas de concientización mediante el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Género y Diversidad. El texto plantea trabajar sobre el autoconocimiento, la salud sexual no reproductiva y la autonomía corporal de las mujeres. La propuesta también apunta a eliminar sesgos, estigmas y prejuicios de género dentro de la atención médica y ginecológica tanto pública como privada.

El proyecto suma además medidas destinadas a prevenir violencias simbólicas, mediáticas y digitales sobre el cuerpo y la sexualidad de mujeres y feminidades. La iniciativa incorpora al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dentro de las acciones previstas. El texto propone profundizar contenidos de Educación Sexual Integral relacionados con el cuidado del cuerpo, el consentimiento informado, la afectividad y la dimensión del placer con perspectiva de género.

Aprendé más acerca del orgasmo femenino. La propuesta quedó en comisión después de su paso por el recinto La Legislatura recibió el proyecto durante la primera sesión posterior al receso invernal. La Cámara provincial deberá analizar ahora si acompaña institucionalmente la adhesión a la fecha internacional. La iniciativa quedó girada a comisión después de su presentación y continuará allí el debate entre los legisladores.