La legislatura de Neuquén aprobó los narcotest obligatorios para sus 35 integrantes: ¿qué pasa si da positivo?

La medida fue aprobada mediante la resolución 1248. Los testeos serán aleatorios, sorpresivos y deberán realizarse como mínimo una vez cada dos meses.

La Legislatura de Neuquén dio luz verde al mecanismo que permitirá realizar tests toxicológicos a los 35 legisladores. Los estudios tendrán carácter obligatorio, aleatorio y sorpresivo y deberán efectuarse al menos una vez cada dos meses.

La medida quedó formalizada a través de la resolución 1248, que obtuvo 30 votos a favor y dos en contra. De esta manera, el cuerpo legislativo avanzó con la aplicación de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios Para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año.

¿Cómo serán los controles toxicológicos a los legisladores de Neuquén? Los testeos serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos. La convocatoria a cada legislador deberá realizarse de manera inmediata, personal y reservada y los análisis se llevarán a cabo en las instalaciones de la propia Legislatura, por lo que los integrantes de la Cámara no tendrán que trasladarse a centros externos para realizarse los estudios.

El protocolo establece, además, que los controles podrán concretarse mientras estén funcionando las comisiones legislativas o durante las sesiones de la Cámara. La medida también alcanza a las sesiones preparatorias y extraordinarias y a las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.

Sesiones en la Legislatura de Neuquén ¿Quién estará a cargo de los análisis? La coordinación técnica de los procedimientos estará en manos del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá desempeñarse con independencia de las autoridades políticas. Entre sus responsabilidades estarán garantizar la correcta toma de las muestras, preservar la confidencialidad y privacidad de los legisladores, mantener la cadena de custodia y dejar constancia tanto de la gestión técnica como de cualquier inconveniente que pueda presentarse durante el operativo.