Petri se sumó y también milita la suspensión de las PASO

Luego de que el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, pusieran en discusión la utilidad de las PASO, dos diputados nacionales de Cambiemos también pidieron suspender las primarias.

Con el argumento de la falta de competencia que hay en la categoría de presidente y vice y los altos costos de la elección, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados planteó suspender las PASO.

El mendocino ejemplificó a través de Twitter lo que se podría hacer con todo el dinero que se gasta en la realización de las elecciones primarias.

Por su parte, la diputada radical, Gabriela Burgos, presentó un proyecto que reformula el artículo 19 de la Ley 26.571, de tal forma que en los distritos donde no haya competencia interna para cargos nacionales no se realicen las PASO para esos cargos.

Según su iniciativa, si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarían las elecciones en el distrito correspondiente para definir únicamente esas categorías y no para los restantes cargos nacionales.

Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad, y no se debe obligar a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente”, argumentó Burgos.