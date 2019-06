Cornejo pidió suspender las PASO

El gobernador de Mendoza y titular nacional de la UCR, pidió suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en los cargos y provincias donde no hay competencia. El mandatario provincial manifestó su parecer a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Después del cierre de listas y la falta de competencia, se abrió la polémica por el alto costo de la elección, el cual supera los 4.000 millones de pesos. Especialmente en el caso de la elección presidencial, ya que en los ocho frentes que se presentaron en ninguno hay competencia interna.

Para Cornejo "es necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna".

Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 24 de junio de 2019

Durante la semana pasada desde el Gobierno nacional ya manifestaron su preocupación por el costo que tendrá un proceso electoral que no pasará de ser una gran encuesta. En una conversación con MDZ Radio el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior dijo que la única forma para no llevar adelante las primarias es con una ley, pero no tienen los números en el Congreso.

En ese mismo sentido, Cornejo pidió que sea el Congreso el que se ocupe de la situación para que se evite una gasto importante que puede ser destinado a otras prioridades del Estado.

De los 4.000 millones que se gastarán en el proceso, 680 millones irán directamente a los partidos para hacer campaña. Lo curioso es que será para campañas en las que no tendrán competencia. Además, otros 1.300 millones se destinarán a las impresión de boletas.