El Gobierno asegura que ya no puede frenar el gasto innecesario de las PASO

Tras la confirmación de que no habrá internas en ninguno de los frentes que participarán de las próximas elecciones, se generaron numerosos cuestionamientos porque se gastarán más de 4.000 millones en unas PASO que no pasarán de ser una gran encuesta. Respondiendo a las críticas, desde el Gobierno nacional aseguran que ya no pueden frenar el proceso y lamentaron que en medio de la crisis se haga un gasto que genera molestia e indignación.

En conversación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, reconoció que se tratará de un gastos absolutamente innecesario y recordó el planteamiento que hizo el año pasado el presidente Mauricio Macri para eliminar las primarias.

Dijo que el Gobierno no puede frenar las PASO porque la ley establece que aún con candidaturas únicas tienen que realizarse. En ese sentido, Pérez dijo que la única forma para detenerlas es con otra ley y no hay otro camino. "No sé si estamos a tiempo de conseguir el número para suspender las PASO. Hace más de un año pedimos eliminarlas y no tuvimos consenso", recordó el funcionario.

De los 4.000 millones que se gastarán en el proceso, 680 millones irán directamente a los partidos para hacer campaña. Lo curioso es que será para campañas en las que no tendrán competencia. Además, otros 1.300 millones se destinarán a las impresión de boletas.

El funcionario recordó que en otros momentos las primarias sí funcionaron y las calificó como una herramienta interesante que no es mala de por sí. En ese sentido, señaló que en Cambiemos hubo primarias en 2015 y empujaron a la construcción de alianzas que obligaron a abrirse a los partidos que estaban muy cerrados a la hora de las definiciones.

Del mismo modo, dijo, los partidos están en su derecho de hacer listas únicas y ponerse de acuerdo, pero reconoció que es en ese momento en que las primarias pierden utilidad y se transforman en un gasto inútil, como las actuales.

Pérez dijo que hay que repensar el sistema y comentó, por ejemplo, el caso de Chile, donde las primarias se realizan sólo en las alianzas o partidos que tienen más de un candidato y no son obligatorias para la población.

Sin embargo, y más allá de las explicaciones, en Casa Rosada saben que se tratará de un gasto millonario que no pasará de ser una gran encuesta financiada por las arcas de un estado en crisis económica.