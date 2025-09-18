Peter Lamelas fue confirmado como nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
El Senado estadounidense confirmó al candidato de Donald Trump, Peter Lamelas, como nuevo embajador en Argentina.
El médico y empresario cubano-estadounidense Peter Lamelas, propuesto por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en la Argentina, recibió este jueves la confirmación del Senado norteamericano y en los próximos días desembarcará en Buenos Aires para ocupar el cargo que había quedado vacante tras la salida de Marc Stanley.
A sus 66 años y residente en Florida, Lamelas concluye así el proceso iniciado en diciembre, cuando Trump, aún presidente electo, anunció que sería su candidato para la representación diplomática en el país.
El mensaje de la embajada de EE.UU en Argentina
“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina!”, celebró la sede diplomática en Buenos Aires a través de sus redes sociales, y agregó que el equipo espera con entusiasmo su llegada para comenzar la labor en nombre de la Casa Blanca y del pueblo estadounidense.
El 22 de julio, Lamelas había expuesto ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde respondió preguntas sobre la relación bilateral, el comercio, la influencia de China y hasta sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con declaraciones que generaron polémica. En esa audiencia, se definió como un firme defensor de la doctrina “America First” impulsada por Trump.
Su nominación fue aprobada por 51 votos afirmativos, 47 negativos y dos ausencias. La decisión formó parte de un paquete de 48 diplomáticos y funcionarios que recibieron el aval legislativo en un proceso poco habitual, acelerado por los republicanos para cubrir rápidamente los cargos vacantes.