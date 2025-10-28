Pese a la alianza con Alfredo Cornejo, los libertarios tendrán bloque propio en la Legislatura

Tras la aplastante victoria del frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones legislativas del domingo, el partido libertario consiguió 12 bancas en la Legislatura provincial. Si bien estos puestos de representación parlamentaria se obtuvieron a partir de una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo , los diputados y senadores que ingresarán a la Casa de las Leyes no formarán parte de la bancada oficialista, sino que conformarán bloques propios en el Senado y la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de Mendoza, Facundo Correa Llano, en una entrevista con el programa “Es un Montón” de MDZ Radio 105.5 FM.

“Vamos a tener 12 legisladores provinciales y 11 concejales”, destacó el dirigente mileista que fue uno de los artífices de la alianza electoral que arrasó en las últimas elecciones legislativas. Remarcó que estas bancas obtenidas tras los comicios “hace que las ideas de la libertad que llevamos a nivel nacional podamos tenerlas en Mendoza”.

El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo la gran mayoría de las bancas que se ponían en juego en la Legislatura. Varios de esos puestos corresponden a dirigentes que provienen del partido fundado por el presidente Javier Milei.

Serán 5 senadores y 7 diputados provinciales los que ingresarán a la Casa de las Leyes el año próximo. En este sentido, Correa Llano advirtió que estos legisladores conformarán un bloque propio libertario y no se integrarán a la bancada oficialista de Cambia Mendoza.

“Nuestra representación viene del partido La Libertad Avanza y la idea es continuar con eso”, afirmó el presidente del partido, quien fue el encargado de seleccionar a los representantes libertarios que integraron las listas del espacio oficialista.

Andrés Lombardi, presidente de la UCR y Facundo Correa Llano, presdiente de La Libertad Avanza en Mendoza. Andrés Lombardi, presidente de la UCR y Facundo Correa Llano, presdiente de La Libertad Avanza en Mendoza. Prensa UCR

En este mismo sentido, el diputado nacional planteó que “nuestro objetivo es incrementar la representación para poder tener más volumen en las cámaras y que nos permita acompañar este proyecto a nivel nacional, pero también sumar adherentes al partido”.

El vínculo con el cornejismo en la Legislatura

Correa Llano se refirió al vínculo político que mantendrá con el cornejismo en la nueva Legislatura. “Hemos firmado un acuerdo programático con las coincidencias que nos permiten caminar en conjunto tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Cambia Mendoza tiene sus legisladores nacionales y La Libertad Avanza también y legisladores provinciales. Las coincidencias son lo que nos permite trabajar en conjunto”, explicó.

Consultado acerca del posible apoyo de los legisladores libertarios a una eventual reforma constitucional de Cornejo, el presidente de La Libertad Avanza dejó abierta la puerta a un respaldo.

“Hay que plantear cada uno de los temas y analizar cada uno, hay cuestiones que en definitiva merecen discusión y estamos abiertos a plantear discusiones. Seguramente habrá que ver cuáles son los temas y ver y analizarlos”, expresó.