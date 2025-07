Penitentes: una empresa que perdió la licitación no se rinde y pide anular la concesión

El Gobierno de Mendoza adjudicó a comienzos de julio la concesión del ex centro de esquí Los Penitentes a la empresa Mapsa Group SA por 20 años. La ganadora se impuso ante otros dos competidores en el marco de una licitación pública. Una de esas firmas presentó un reclamo administrativo advirtiendo que hubo un “direccionamiento” a favor de la compañía que resultó adjudicataria y pidió la nulidad del proceso.

La licitación para obtener la concesión del Centro de Montaña Los Penitentes tuvo tres oferentes. La firma extranjera Per Versant Est; la empresa Delta Construcciones , del grupo D’Amore; y Mapsa Group SA que se terminó imponiendo, ya que la comisión evaluadora del Gobierno consideró su propuesta como la “única admisible desde el punto de vista técnico económico y financiero”.

A su vez, mediante la Resolución Nº 338 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, se descartaron las otras dos iniciativas. Por un lado, respecto al oferente Per Versant Est declaró su propuesta como inadmisible debido a que no presentó certificado de visita al inmueble ni certificado de garantía de mantenimiento de la oferta. La comisión evaluadora determinó que no cumplió con los requisitos de admisibilidad de la oferta.