Gobierno de Javier Milei: el desafío del peronismo en tiempos de crisis

La crisis económico-social atraviesa cada casa, cada mesa, cada familia . Los salarios no alcanzan, los alimentos siguen aumentando, la salud pública se deteriora, y hasta áreas estratégicas como ciencia y tecnología están siendo desmanteladas. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei , en lugar de tender la mano, se muestra desbordado o, peor aún, ajeno a la realidad que sufren millones.

Según datos del INDEC, la pobreza golpea al 39,2% de la población. Hablamos de una familia que no llegan a fin de mes, que deben elegir entre comer o comprar medicamentos. Y mientras se paraliza la obra pública —fuente clave de empleo y acceso a servicios básicos—, el gobierno decide liberar el precio del gas envasado, ese que usan justamente los sectores más vulnerables en invierno, cuando el frío es más cruel.

Pero no es solo lo económico lo que duele. El clima político se ha tornado asfixiante. La detención de dirigentes opositores, a veces por causas menores, encendió todas las alarmas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por un escenario donde la libertad de expresión empieza a estar en jaque. El gobierno que vino a gritar “libertad” no parece tolerar la crítica ni la disidencia.

javier-milei-la-bolsa-comercio-4.webp Presidente Javier Milei. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Frente a este panorama, qué lugar debe ocupar el peronismo

Primero, el peronismo no puede conformarse con ser comentarista de la crisis. No alcanza con señalar los errores del gobierno. Necesitamos propuestas claras y coraje para sostenerlas. Debemos volver a ser lo que fuimos: la voz de los trabajadores, el refugio de los que menos tienen, el espacio donde la justicia social no es un eslogan, sino un compromiso diario.