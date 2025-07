Equilibro fiscal: la imagen de una Argentina que sangra

Esta vez el planteo es mucho más complejo y profundo

Ya no se trata de un líder, casi un superhéroe, que lucha contra la casta política. En esta ocasión deben enfrentar una lucha mucho más asimétrica ya que de la vereda de enfrente se encuentran los jubilados, la discapacidad y los trabajadores de la salud, los héroes de la pandemia. No me imagino quién puede generar más empatía en la gente que un médico de Garrahan, familias y personas con discapacidad o abuelos, sumidos en la indignidad del reclamo eterno. Si se puede o no es una pregunta que se torna casi irrelevante. Que hay un aprovechamiento oportunista por parte de la oposición, también.