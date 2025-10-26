Patricia Bullrich votó en Palermo: "Necesitamos más diputados y senadores para ordenar el país"

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, emitió su voto en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, votó este domingo en el barrio porteño de Palermo. Tras sufragar, la funcionaria habló brevemente con la prensa y llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia del voto.

Así votó Patricia Bullrich Bullrich “Tuve la convicción y voté. Es un momento para reflexionar lo que significa este voto”, afirmó Bullrich, quien destacó la relevancia del proceso electoral para consolidar el rumbo del país.

Consultada sobre los posibles cambios en el gabinete nacional, la ministra evitó especulaciones: “No hay que hablar de un cambio de gabinete porque es una decisión exclusiva del Presidente”.

La dirigente del oficialismo también subrayó la necesidad de ampliar la representación parlamentaria del espacio que lidera Javier Milei: “Necesitamos tener más diputados y más senadores. Faltan leyes para ordenar el país”.