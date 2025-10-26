Bullrich: "Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país"

Así se expresó la ministra candidata al referirse sobre la elección legislativa de este domingo y sus esperados resultados.

La candidato a senadora por CABA y ministra de Seguridad Patricia Bullrich emitió su voto y destacó que la aspiración es lograr "mayor gobernabilidad" para que el presidente Javier Milei pueda tener la fuerza necesaria en el Congreso de la Nación para obtener las reformas que necesita.

"Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el pais", explicó la funcionario al tiempo que dijo que se buscan sancionar "las leyes penales para que el las hace las pague, leyes para ordenar el pais, leyes de reforma tributaria. Esta es la votación donde se decide sobre las dos camaras y esto da gobernabilidad".