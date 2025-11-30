Patricia Bullrich renunció al ministerio de Seguridad después de jurar como senadora nacional

La futura jefa del bloque libertario presentó su renuncia al ministerio de Seguridad y agradeció a Milei el respaldo a su gestión en el Gobierno.

La nueva senadora nacional y futura jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este domingo su renuncia al ministerio de Seguridad Nacional, formalizando su salida a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei.

En el documento, informó que la renuncia se hará efectiva el 1° de diciembre de 2025 y agradeció el respaldo recibido para ejecutar la política de seguridad que caracterizó su gestión.

En la carta enviada al Presidente, la funcionaria recordó que hace dos años se le encomendó la conducción del área con un mandato claro: enfrentar el crimen con decisión, recuperar el orden en las calles y fortalecer la protección de las fuerzas de seguridad. “Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, expresó, subrayando además la labor del equipo que la acompañó durante su gestión.

A través de un mensaje en redes sociales, la ahora senadora reafirmó ese agradecimiento. “Le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió, en sintonía con el tono de la carta oficial.

Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025 La senadora, que asumirá el 10 de diciembre, anticipó que continuará defendiendo los valores y reformas que considera centrales para el país: la consolidación de instituciones fuertes, la vigencia de la ley y un modelo de seguridad que permita a los argentinos "vivir y progresar en libertad". Sostuvo que su rol parlamentario será una continuidad de la agenda que impulsó desde el Poder Ejecutivo.