Recambio en el Ministerio Seguridad: cuándo jurará Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva asumirá el martes al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich. Su par de Defensa se demorará unos días más.

La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, jurará el próximo martes en la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Blanco, donde la actual secretaria de la cartera que conduce Patricia Bullrich quedará formalmente al frente del Ministerio.

En la antesala al 10 de diciembre, la dirigente cercana a Patricia Bullrich tomará posesión del cargo formalmente, luego de que la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) realizara hoy un acto de despedida de su gestión como ministra.

Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad El nuevo ministro de Defensa asumirá después de Alejandra Monteoliva En tanto, la jura del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, está prevista para los días posteriores al 10 de diciembre, ya que el saliente Luis Petri seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional por Mendoza.

Según trascendió, Petri busca ordenar la transición en la cartera castrense, lo que dilató la oficialización de su reemplazo. No obstante, en los próximos días Petri y Presti iniciarán la transición compartiendo una serie de eventos vinculados al ministerio.

Por un lado, participarán juntos de un acto por la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea, mientras que la segunda actividad será por la adquisición de tanques de guerrapara el Ejército.