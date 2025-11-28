Patricia Bullrich habló tras el tenso cruce con Victoria Villarruel: "Hay temas que hay que discutir"

Tras la sesión preparatoria donde asumieron los nuevos integrantes del Senado , la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich , habló sobre el tenso cruce que protagonizó con la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que mantienen una relación “institucional”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich le bajó el precio al encontronazo y aseguró que la titular del Senado "se planteó por encima de los partidos". Considerándola fuera del oficialismo, subrayó: “Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”.

“Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden”, insistió Bullrich. Sin embargo, deslizó un dardo contra Villarruel al afirmar que “ hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta , como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron tras la primera sesión especial del Senado, donde los legisladores electos realizaron su jura. Allí, la ministra de Seguridad saliente y la vicepresidenta protagonizaron un tenso cruce.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel estrenaron su convivencia en el Senado con un tenso cruce.

El encontronazo se produjo al final de la sesión, cuando Bullrich se disgustó al no poder hablar tras pedir la palabra. Villarruel le explicó que, durante la reunión de labor parlamentaria del jueves, se había acordado que nadie iba a hacer uso de la palabra.

“Señores senadores, en el día de ayer habíamos acordado en reunión de bloques, que no iba a haber discursos en la sesión de hoy”, sostuvo la titular del Senado.

Fue en ese momento que la senadora electa quiso hacer uso de la palabra pero no lo consiguió. Más tarde, dijo a la prensa que “quería plantear que hay normas que tenemos que cumplir todos”, respecto a la cantidad de familiares permitidos para ingresar al recinto.

“A todos nos dieron tres invitaciones. Había algunos que entraron con un montón de gente. Todos los senadores merecen el mismo trato, pero ahí se vio que no éramos todos iguales”, reprochó Bullrich.