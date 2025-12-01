Junto a Javier Milei, Patricia Bullrich participó de su último acto como ministra de Seguridad en Casa Rosada

Patricia Bullrich se despidió del Ministerio de Seguridad con una ceremonia en la Casa Rosada por la asunción de oficiales de las fuerzas de Seguridad. También estaba presente su sucesora, Alejandra Monteoliva.

Javier Milei y Patricia Bullrich en la entrega de sables a las fuerzas de seguridad en Casa Rosada.

Tras presentar formalmente su renuncia como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich protagonizó este lunes en la Casa Rosada su último acto al frente de la cartera junto al presidente Javier Milei. Se trató de una ceremonia de asunción de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Servicio Penitenciario Federal.

La despedida de Patricia Bullrich en la Casa Rosada La entrega de sables se llevó a cabo en el Salón Blanco de Balcarce 50, donde también estuvo presente Alejandra Monteoliva, quien desde este lunes será la sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Se espera que Milei le tome juramento este martes.

"Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", manifestó la ahora jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado a través de una carta publicada en X.

El adiós al Ministerio de Seguridad Allí, Bullrich le agradeció "profundamente" a Milei "la confianza que depositó en ella para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país".

En ese sentido, la saliente funcionaria prometió continuar con la defensa de las reformas que impulsa el presidente, junto con "instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".