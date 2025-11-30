Guiño a Milei: Jorge Macri celebró la desregulación de la SUBE y reforzó su sintonía con Nación

Jorge Macri reivindicó el sistema multipago y agradeció la medida nacional que habilitó alternativas a la SUBE, marcando una sintonía con el discurso libertario.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a mostrarse en sintonía con el discurso económico del presidente Javier Milei al destacar las ventajas de la competencia y la desregulación en los servicios públicos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario porteño reivindicó la incorporación del sistema multipago en el transporte de la Ciudad y subrayó que la medida “no está financiada con impuestos”, sino que responde a un esquema de modernización del sistema.

En su posteo, Macri sostuvo que la actualización del sistema permitió que “cada vecino elija cómo pagar”, en una línea narrativa que replica conceptos centrales del ideario libertario, como la libertad de elección del usuario y la reducción de intermediaciones. El dirigente remarcó que la competencia entre métodos de pago es beneficiosa para los ciudadanos y que la Ciudad avanzó en esa dirección desde el inicio de su gestión.

El reconocimiento de Jorge Macri a Javier Uno de los puntos más relevantes del mensaje fue el reconocimiento explícito al Gobierno nacional por la desregulación de la SUBE, una medida impulsada por Milei para habilitar alternativas privadas en lo que históricamente fue un monopolio estatal. “También fue posible por la desregulación de la SUBE del Gobierno Nacional”, escribió Macri, en un gesto político que aparece como un guiño hacia la Casa Rosada en medio de tensiones intermitentes entre la Nación y el Ejecutivo porteño.

Cuando modernizamos el sistema e incorporamos el multipago en la Ciudad, le dimos a cada vecino la libertad de elegir cómo pagar y habilitamos la competencia de verdad. Algo que también fue posible por la desregulación de la SUBE… pic.twitter.com/OXb7R01zWj — Jorge Macri (@jorgemacri) November 30, 2025 El alineamiento discursivo no es menor: mientras Milei promueve una agenda de reformas basada en la libertad de elección y el fin de los subsidios generalizados, el jefe de Gobierno porteño busca mostrar coherencia con ese enfoque, sobre todo en áreas donde la Ciudad puede avanzar con políticas propias. El mensaje, además, aparece en un contexto en el que el PRO discute internamente su vínculo con La Libertad Avanza.