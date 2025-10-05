Patricia Bullrich elogió la defensa de José Luis Espert tras las graves acusaciones: "Habló con el corazón"

"Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo ", sostuvo Bullrich en declaraciones a LN+. La funcionaria agregó que el candidato "siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada".

Bullrich había sido una de las primeras voces críticas dentro del oficialismo, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos, en pedir mayor claridad sobre la situación del legislador.

Ahora, la ministra aseguró que Espert aclaró su posición en sus últimas declaraciones y anticipó que continuará haciéndolo. "El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra ", destacó la primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich argumentó que tanto LLA como el PRO deben darle a la gente "todas las explicaciones que la sociedad necesita", haciendo referencia a "la publicidad de los actos de gobierno" que establece la Constitución.

Finalmente, admitió su postura inicial de rechazo a las primeras reacciones de Espert: "Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó", concluyó.