En medio del escándalo, José Luis Espert anunció que dará una entrevista este sábado

La aparición de José Luis Espert llega tras críticas internas y pedidos de mayor claridad sobre su relación con el empresario Federico “Fred” Machado.

El diputado libertario y primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, confirmó que brindará una entrevista este sábado a las 16.30 en el programa La Previa, que conduce Gabriel Anello por Radio Mitre.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X (ex Twitter), en un contexto político marcado por tensiones internas y pedidos de explicaciones claras por parte de referentes del oficialismo.

La última aparición televisiva de Espert dejó un sabor amargo en la administración libertaria. Según trascendió, varios funcionarios consideraron insuficientes sus respuestas sobre el presunto vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico. Pese al respaldo explícito del presidente Javier Milei, dirigentes como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reclamaron públicamente que el legislador dé explicaciones contundentes y “sin evasivas”.

José Luis Espert, en el centro de la polémica El legislador había evitado responder si recibió un aporte económico de Machado, lo que generó malestar dentro del Gabinete y motivó reuniones en Casa Rosada para evaluar la situación. “Fue mejor la defensa del Presidente que la suya. Todo lo que dijo fue peor”, deslizó una fuente gubernamental.