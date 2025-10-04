Juan Grabois reaccionó contra Espert tras el descargo en medio del escándalo: "Narco mentiroso"

El candidato de Fuerza Patria que inicialmente acusó al dirigente libertario, reaccionó en las redes contra las declaraciones radiales en las que defendió su inocencia.

El diputado José Luis Espert rompió el silencio este sábado el marco de las acusaciones en su contra por vínculos con el presunto narco Fred Machado. En diálogo con Radio Mitre, el referente libertario se quebró al referirse a cómo afronta este momento: "La estoy pasando muy mal, es un momento muy angustiante"

"Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de (Juan) Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia", agregó y luego empezó a llorar. De esta manera, involucró directamente al dirigente peronista, a quien insultó en más de un pasaje de la entrevista con Gabriel Anello.

Como era de pegar, el dirigente social no se quedó callado ante esta declaración y utilizó las redes sociales para criticar con dureza al diputado nacional. "Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lástima, das asco", comenzó.

Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos… pic.twitter.com/16LliYDgrO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 4, 2025

"Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar?", continuó.