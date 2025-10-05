Ricardo López Murphy acusó a Cristina Kirchner de haberle robado todos sus ahorros: "Ladrona de la A a la Z"

El diputado Ricardo López Murphy habló en medio de su campaña y no solo lanzó fuertes críticas a Cristina Kirchner, sino también se refirió a las acusaciones contra Espert.

El candidato de "Alianza Potencia", Ricardo López Murphy, lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando sus leyes de "abominables" y asegurando que "es una ladrona de la A a la Z". En ese sentido, el legislador afirmó que la exmandataria le "robó todos (sus) ahorros" durante la privatización de los fondos de las AFJP en 2008.

"Yo creo que, en general, las actitudes de Cristina eran abominables. Así que las leyes de ella me producen casi una reacción de extericia", expresó López Murphy en una entrevista con Noticias Argentinas. También detalló que el robo de sus ahorros incluyó los fondos voluntarios que había acumulado para su vejez. "Si a usted una persona le robó, no tiene el equilibrio y la ponderación que tiene con otras personas. Yo, cuando la veo a ella, pues pongo la mano en el bolsillo para que no me lleve la billetera", graficó, subrayando que su calificación hacia la expresidenta es de "ladrona", no política.

Ricardo López Murphy, sobre las acusaciones contra José Luis Espert López Murphy también se refirió a la denuncia que involucra al candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por el supuesto aporte de 200 mil dólares del empresario detenido Fred Machado. El diputado fue enfático al señalar que el libertario "debería aclarar este tema en la opinión pública porque, además, parece insostenible una candidatura con esas acusaciones”.

Por su parte, el diputado planteó tres preguntas clave que el postulante debería responder: si los $200.000 dólares han servido como prueba en el juicio en Estados Unidos, si él recibió ese dinero y qué hizo con esa transferencia.