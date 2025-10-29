Patricia Bullrich anunció un "alerta máxima en las fronteras" tras la guerra narco en Río de Janeiro

En diálogo con MDZ, la ministra de Seguridad confirmó el refuerzo de los controles por parte de las fuerzas federales y se redoblarán las inspecciones a los brasileños que intenten ingresar al país.

En el marco de reuniones en Casa Rosada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que dispondrá "el alerta máxima en las fronteras" a raíz de la guerra narco en Río de Janeiro.

En diálogo con MDZ, la funcionaria precisó: "Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo el lugar de la centralidad del conflicto en Río".

"Esa alerta máxima significa mirar con cuatro ojos todos los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Por supuesto, no confundiendo turistas con miembros de estas bandas", aclaró la ministra.

Patricia Bullrich MDZ | Nicolás Gallardo "Es un modelo de alerta, es un público que no es tanto, pero en la triple frontera, en el Tancredo Neves, tenemos mucho movimiento, así que vamos a estar presentes", dijo Bullrich, quien aclaró que no se enviarán nuevas fuerzas para fortalecer las fronteras con Brasil.