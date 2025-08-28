Pasó la motosierra: el Gobierno echó a 10 estatales por inasistencias y faltas graves

El Gobierno de Mendoza despidió a 10 trabajadores estatales por inasistencias reiteradas, abandono de funciones y faltas graves al régimen disciplinario. Entre los empleados públicos cesanteados se encuentran celadores, policías y personal de la Dirección General de Protección (DGP).

A través de los decretos 1.196, 1.534 y 1.537, y las resoluciones 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621, el Ejecutivo provincial confirmó la medida de cesantía aplicada a diez agentes de distintas áreas de la administración pública provincial.

Estas sanciones se adoptaron tras sumarios administrativos, en el marco de la normativa vigente. La cesantía es una de las sanciones más graves previstas en el régimen laboral público, con carácter expulsivo y se aplica cuando las faltas verificadas son de tal magnitud que impiden la continuidad en la función pública.

En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia fueron cesanteados dos agentes policiales y un penitenciario.

Una de las agentes despedidas fue Ángeles Valentina Melzi Battayola, ex oficial subayudante policial, a quien se aplicó una cesantía aplicada por faltas graves al Régimen Disciplinario Policial (Ley 6722).

Por su parte, José Luis Carmona Camps, ex oficial subayudante policial, fue sancionado con una cesantía sujeta a exoneración, tras verificarse infracciones disciplinarias severas.

Roberto Daniel Cantos Ojeda, suboficial penitenciario, fue sancionado con cesantía por infracciones graves al Régimen Penitenciario, tras comprobarse conductas dolosas incompatibles con el cargo.

Inasistencias injustificadas de celadores

El Gobierno provincial también despidió a dos celadoras titulares por reiteradas faltas al trabajo.

Margarita Elizabeth Zatonyl fue echada por inasistencias injustificadas prolongadas entre 2019, sin justificación formal.

En tanto, Juana Rosalía Vílchez, celadora titular de la Escuela N.° 1-255 de San Rafael, fue cesanteada por acumular 332 inasistencias injustificadas entre 2021 y 2022.

En el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE) también fue despedida Noelia Yanina Nadalini, personal administrativo, que fue despedida tras una investigación sumaria que acreditó incumplimientos administrativos.

Más faltas en la Dirección General de Protección (DGP)

En esta dependencia pública fueron despedidos Diego Arnaldo Mompart, por inasistencias injustificadas y reiteradas tardanzas; Irina Abigail Ariadna Sosa, por 28 inasistencias injustificadas en 2022; y José Javier Rubiolo Bros, también por faltas reiteradas. En tanto al agente Gabriel Ismael Díaz se le aplicó una sanción de cesantía en diciembre de 2024 por incumplimientos laborales graves.

