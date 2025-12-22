Paritarias estatales bonaerenses: Axel Kicillof pateó al 2026 el aumento de sueldos a estatales y docentes

Antes de lanzar a nivel nacional el MDF , Axel Kicillof se reunió con gremios docentes y estatales bonaerenses para informarles que hasta enero no convocara las paritarias estatales bonaerenses . Y, como es habitual, el gobernador responsabilizo a Javier Milei por la situación de la provincia de Buenos Aires ; atribuyéndole, entre otras, la caída de la recaudación en la provincia.

Es de destacar que el encuentro de Axel Kicillof con “los popes” sindicales se da después del pedido de los gremios al gobernador, en los primeros días de diciembre, para que reabra de manera urgente la paritaria estatal bonaerense.

En la solicitud los gremios docentes y de la administración pública provincial pusieron de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales y docentes, argumentando que el último aumento de haberes había sido el acordado en la lejana paritaria de agosto y efectivizado en dos tramos, el primero antes de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

El gobernador Axel Kiicllof, junto a parte de su gabinete, mantuvo un encuentro con los gremios de estatales y docentes bonaerenses

En la previa del encuentro tanto docentes como estatales, se mostraban confiados en poder poner sobra la mesa de discusiones el compromiso de reabrir la paritaria estatal bonaerense antes de que termine el año y los más entusiastas no descartaban un gesto de Axel Kicillof , como si fuera un regalo de navidad, anunciando un aumento de sueldos para diciembre. Como si fuese una muestra de “agradecimiento” al alineamiento, en algunos casos llega al grado de genuflexión, de los gremios estatales con el gobernador.

Sin embargo, nada de eso ocurrió, ya que para el ejecutivo nunca estuvo sobre la mesa el tema salarial. Motivo por el cual los gremios se fueron con las manos vacías de la reunión con el gobernador.

Eso sí, se llevaron el compromiso de Kicillof de convocarlos en enero, no hay fecha, para discutir en el primer mes del año 2026 el cierre de la paritaria estatal bonaerense 2025. Algo festejado por las organizaciones gremiales.

Estamos atravesando una emergencia sin precedentes, con cierre de empresas y destrucción de empleos en toda PBA producto de las políticas nacionales. A pesar de la fuerte pérdida de recursos, en @BAProvincia mantenemos todas las fuentes de trabajo y pagamos el aguinaldo el 20/12. pic.twitter.com/AF8YHna3eH — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 22, 2025

Antes de que termine el encuentro, los representantes sindicales de docentes y estatales bonaerenses pidieron que “el futuro” aumento salarial a acordar en enero sea retroactivo al mes de noviembre del 2025.

Fundamentado el requerimiento para la reapertura de la paritaria estatal bonaerense del primer mes del año en la merma que tuvieron los salarios ante la escalada inflacionaria tras la victoria del peronismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

La respuesta de los gremios estatales bonaerenses

La primera respuesta que dieron los gremios al termino del encuentro que mantuvieron con Axel Kicillof en la sede de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, es “sigue abierta la paritaria estatal 2025”

El titular de ATE provincia de Buenos Aires , Claudio Arévalo, confirmó que el gobernador dio prioridad a la estabilidad de los miles de trabajadores con contratos y becas que vencen este 31 de diciembre. Y agregó que el próximo año se avanzará con la primera etapa del pase a planta de 1.538 auxiliares de educación y se discutirá un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para reemplazar la Ley 10.430.

“Desde nuestra organización entendemos indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto, entre el Estado provincial y los sindicatos, para sostener una paritaria abierta y permanente, que nos permita actualizar los haberes de las y los estatales bonaerenses, con el objeto de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero, además logremos recuperar poder adquisitivo salarial” dijo el titular de ATE provincia de Buenos Aires.

La pregunta que queda flotando en al aire es como los gremios van a contener el mal humor de sus afiliados, en ministerios y escuelas, que hace tres meses no ven ninguna mejora salarial en sus cuentas sueldos. El último aumento de haberes dado a estatales y docentes por el gobierno de Axel Kicillof, la segunda cuota de lo acordado en el cierre paritario de agosto - cobrado los primeros días de octubre- alcanza para comprar un poco más de un 1 Kg de asado.