Axel Kicillof lanzó su espacio a nivel nacional y se anota en la carrera presidencial

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes un masivo acto en Ensenada, donde reunió a unos 1.500 dirigentes, militantes y referentes de sectores sociales y culturales, y anunció el lanzamiento nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un espacio con el que busca construir una alternativa política “sin sectarismos” y con proyección presidencial hacia 2027.

El encuentro se realizó en el camping del sindicato de Obras Sanitarias de la provincia (SOSBA), en el distrito gobernado por Mario Secco, uno de los intendentes más cercanos al mandatario provincial. Según los organizadores, participaron referentes de casi todas las vertientes del peronismo, con la excepción de los espacios alineados con el kirchnerismo y el massismo.

Axel Kicillof Movimiento Derecho al Futuro Axel Kicillof y un discurso de apertura “No venimos a repetir el pasado, venimos a construir el futuro”, afirmó Kicillof durante su discurso, una frase que funcionó como señal política hacia el interior del peronismo y que dialoga directamente con el nombre del nuevo movimiento. En ese marco, los militantes corearon el cántico “Axel presidente”, con la misma melodía que años atrás se utilizó para alentar a Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador planteó que su objetivo es edificar una alternativa política amplia, sin quedar atrapada en disputas internas. “Queremos una fuerza sin sectarismos y sin perder tiempo en las internas”, señaló, al tiempo que aclaró que ese camino no será excluyente y buscará articular “codo a codo con todos los sectores”.

Kicillof remarcó además que el MDF nace desde el peronismo, pero con vocación de trascenderlo. “Este movimiento tiene raíces peronistas, pero sabemos que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo, en una definición que apunta a ampliar la base política y territorial del espacio.