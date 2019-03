Para Schiaretti, "es una tontería hablar de acuerdo" con el kirchnerismo

"No me gusta analizar lo que hace otra fuerza política que no tiene nada que ver con nosotros, como el kirchnerismo", se desligó el mandatario provincial de la movida del frente kirchnerista Córdoba Ciudadana, que impulsaba la candidatura a gobernador del diputado nacional Pablo Carro, quien dijo que fue "una definición difícil", pero explicó que "a la luz de diversos elementos que hoy se pusieron en consideración evaluamos que esto es lo que debemos hacer".