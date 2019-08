Para Lavagna, Macri debería ya comenzar a refinanciar la deuda con el FMI

Este jueves el precandidato presidencial Roberto Lavagna presentará el plan económico que aplicaría en caso de ser electo. Antes, durante una entrevista, aseguró que Macri debería aprovechar la buena relación que tiene con el FMI para poder comenzar a refinanciar la deuda porque -según dijo- todos saben que el país no podrá hacer frente al pago de U$S 50 mil millones.

En conversación con La Política Online, dijo: "hablé con la gente del FMI que me vino a ver. El jefe de la misión del hemisferio occidental me dijo: "Bueno, a título personal, no me sentiría incómodo de discutir un programa económico que no sea de ajuste, sino de reactivación".

El precandidato, que tiene a Juan Manuel Urtubey como compañero de lista, al ser consultado si el próximo gobierno debería refinanciar la deuda con el FMI, dijo que desde su punto de vista el actual ya debería haber empezado a negociar esa posibilidad. "Ya que la relación es tan buena, que empiecen ya. El FMI es el primero que sabe que Argentina en el 2021 y 2022 no puede repagar casi 50 mil millones de dólares. Si todos sabemos que hay que refinanciar y este Gobierno se lleva tan bien, no estaría mal empezar ahora", destacó.

El exministro dijo que no descarta una reforma laboral, pero depende cómo se aplique, pero "descarto una reforma laboral realizada en el marco de un programa de ajuste. Eso no sirve para nada".

Lavagna evitó referirse a la polémica que generó la declaración de Alberto Fernández sobre las Leliq y también esquivó el precio del dólar. En el primero de los casos manifestó: "No voy a hacer ninguna apreciación sobre las declaraciones, porque la verdad es que no las vi en directo y escuché tres o cuatro versiones diferentes. Cuando uno toma aspectos parciales, en general a veces es poco defendible". Sobre el precio del dólar y la posibilidad de que esté atrasado, dijo: "No me gusta contestar en particular sobre el dólar. Esta es una economía que lleva 8 años estancada, cosa que es muy excepcional en el mundo. No hay muchos casos así, en los que una economía de este tamaño esté durante 8 años estancada".