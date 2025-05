Para Juan Grabois, "Massa es infinitamente mejor que Milei"

Juan Grabois sobre Unión por la Patria

Grabois rescató a Sergio Massa y cruzó a la administración libertaria

En esta línea, Grabois habló sobre la interna que tuvo de cara a las elecciones presidenciales del 2023 contra su rival en el espacio, Sergio Massa. A propósito, aseguró: "Massa no me gusta nada, Massa es la antítesis de lo que yo creo que hay que construir. Pertenece a un grupo político empresario y es un ventajero de la política. Macri le puso un muy buen apodo: veleta. No hay contenido, no hay sustancia ahí, políticamente representa algo parecido a Alberto Fernández, pero Massa es más vivo".