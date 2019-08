Para el Gobierno, Martín Redrado "es un irresponsable"

Las declaraciones del ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, culpando en forma directa al presidente Mauricio Macri por el fuerte salto del tipo de cambio tras la derrota del oficialismo en las PASO del domingo, generó una dura reacción desde el gobierno que lo tildó de "irresponsable" por sus dichos.

"El aumento del dólar del lunes fue causado por Macri, quien ordenó (al Banco Central) no pararlo", había disparado el director de Fundación Capital en declaraciones a Radio Mitre.

Según el economista, el Central miró desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Redrado afirmó que conocía economistas dentro de la institución que le dijeron que recibieron la "instrucción de que se corrieran del mercado".

La reacción no se hizo esperar, especialmente desde el equipo económico del Gobierno. En el entorno de los ministros de Producción, Dante Sica, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, no dudaron en tildarlo de "irresponsable" y consideraron que sus palabras "no contribuyen a generar tranquilidad" en un contexto de tan frágil estabilidad cambiaria.