Para Carmona el contrato social de CFK supera al consenso de Macri

La expresidenta y senadora nacional Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El precandidato a intendente de Capital de Elegí, diputado nacional y presidente del PJ, Guillermo Carmona estuvo presente en la presentación.

“Fue un hecho cultural, social y político muy significativo. Evidentemente el éxito editorial de la publicación habla de que no pudo ser dejado de lado por los organizadores del evento. Ha movilizado a mucha gente interesada en el libro y poder conocerlo eso lo pudimos apreciar tanto dentro del salón donde se llevó a cabo la presentación cómo afuera, es muy distintivo las adhesiones que Cristina representa”, remarcó.

Con respecto a que Kirchner propuso un "contrato social de ciudadanía responsable", Carmona indicó que Cristina ha planteado una propuesta superadora a la que ha hecho el gobierno de Macri con los 10 puntos, no lo calificó como una respuesta al Ejecutivo Nacional ya que ella viene trabajando en este tema desde hace tiempo.

“Cuando ella convoco, a poco de terminar su mandato, a la conformación de un frente ciudadano, abriendo el diálogo con expresiones muy amplias de la política de la sociedad argentina de algún modo inició ese camino. Me consta que ha tenido un diálogo muy fructífero con referentes de distintos sectores. Hablar de contrato social implica la construcción de condiciones de diálogo”, precisó.

El precandidato de Capital, también se refirió a las PASO del 9 de junio en nuestra Provincia. “Creo que sería un grave error entrar en una puja por la identificación con Cristina a nivel local. Me parece importante contextualizar que no todo el kirchnerismo está de un lado y no todo el PJ se encuentra del otro. Se ha dado un proceso de reconfiguración interna, esto se evidencia en las listas ya que en ambas listas hay dirigentes kirchneristas y justicialistas tradicionales.

Posteriormente enfatizó que un grupo de dirigentes que apoyan en su postulación como candidato a gobernador a Alejandro Bermejo, coinciden en la necesidad de que haya una fuerte síntesis entre peronismo y kirchnerismo.

“Hemos reconocido el gesto de Alejandro Bermejo y de otros dirigentes importantes del peronismo de que esto se vea representado en las listas. De hecho en el Área Metropolitana de cinco precandidatos a intendentes, cuatro estamos identificados abiertamente con el kirchnerismo. No nos interesa perder tiempo en la discusión por quien está más cerca de Cristina, sino que decimos que ella es candidata la vamos a apoyar”, expresó el presidente del PJ a nivel local.