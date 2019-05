La presentación del libro “Sinceramente” fue la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner y se transformó en un acto político. Aunque se especula que será candidata, la ex presidenta no lo confirmó ayer y tampoco se animan a hacerlo los dirigentes de su entorno. La senadora Anabel Fernández Sagasti habló con MDZ Radio y no confirmó la candidatura de Cristina, aunque sí sugirió que ese es el camino. Al mismo tiempo aseguró que “es otra Cristina” respecto a cuando dejó del poder en 2015 y que su intento de “acordar un nuevo pacto social” es genuino.

Fernández Sagasti es precandidata a gobernadora de Mendoza y en su campaña quiere capitalizar la imagen de Cristina. Incluso se especula con que vendrá a la Provincia.

“Me encantaría poder confirmarlo, pero no tengo esa información. Fue una presentación de un libro, que es un hecho político. Si va a ser candidata o no, es una conjetura. Hoy es algo tirado al aire, no algo que tenga fundamentos”, dijo Anabel sobre la candidatura de Cristina. El tono más conciliador del discurso dado ayer por la ex presidenta llamó la atención. Para la candidata mendocina es un genuino ese cambio. “No es la Cristina que no vimos en los últimos tiempos de su presidencia. Era otro contexto de país. Es otro momento de su vida personal. Todos los argentinos tenemos que tener una actitud parecida a la de cristina ayer. Incluso en Mendoza. Me parece que la provincia y el país que va a dejar Cambiemos va a ser un país muy difícil”, aseguró

De la misma manera, aclaró qué quiso decir la ex presidenta con la idea de “nuevo contrato social”. “Lo que está en el libro es lo mismo que ha venido hablando conmigo. Lo del contrato social se lo escuché decir en el 2016. Siempre hablamos de esta Argentina pendular de pasar de un modelo de país que apostaba al compre nacional, a un gobierno que en diciembre de 2015 cambiaba de rumbo con 5 decretos. Evidentemente necesitamos un contrato social para saber qué país queremos. Puedo confirmar que es genuino su pedido”, aseguró Anabel Fernández Sagasti.

Uno de los pasajes que también llamó la atención fue la mención elogiosa a Donald Trump. “No me sorprendió lo de Trump. En el contexto de un modelo de país que tienda a la industrialización, no me parece descabellado. Como podemos hablar de Tump, podemos hablar de Alemania, de otros países. En este contexto Estados Unidos suena como algo original de boca de ella. Pero no me parece extraño”, justificó la senadora.

Uno de los puntos débiles del kirchnerismo tiene que ver con las sospechas de corrupción y las causas judiciales que arrastran los ex funcionarios, incluida Cristina. Fernández Sagasti dijo que las investigaciones deben seguir, pero que Cambiemos lo usa políticamente. “Hay investigaciones en marcha que tienen que seguir hasta las últimas consecuencias. Más allá de esto, es obvio que el oficialismo lo utiliza para hablar solo de eso. Recordemos que la primera conferencia de prensa que hizo en el año fue el decreto inconstitucional de extinción de dominio. Nosotros tenemos que dar respuesta de todo, en campaña y no en campaña. Pero es momento de decir qué país queremos”, aseguró.