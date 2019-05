Cornejo: "Cristina financia a los que no trabajan y esquilma a los que laburan"

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a pedir que se amplíe Cambiemos y que haya un “gobierno de unidad nacional” para que se afronten las reformas que cree necesarias para mejorar la realidad. La nueva alianza que propone Cornejo incluye a buena parte del peronismo federal y excluye a Cristina. Es decir, plantea un contienda electoral con Cambiemos ampliado(incluso con otro nombre) para enfrentar al kirchnerismo.

Pero el propio Gobernador cargó contra la ex mandataria para tratar de ilustrar su posición. “Cristina no tiene nada nuevo que ofrecerle a los argentinos, más que los 8 años de gestión. Ya se sabe lo que Cristina hace en el Gobierno: financia a la gente que no trabaja y esquilma a los que laburan, que quiere progresar. Ese es el modelo que tiene de esos dirigentes peronistas que en Mendoza lo representaba claramente el Gobernador anterior Pérez”, dijo Cornejo, tras ser consultado por la aparición pública de Cristina ayer.

El radicalismo tendrá su Convención Nacional el próximo 27 de mayo y allí se definirá la estrategia electoral. Cornejo, que preside el partido pero no la Convención, lleva como moción mantenerse dentro de Cambiemos, pero ampliar esa alianza. “Nosotros ya hemos manifestado. Creemos que Argentina necesita un programa sustentable, un nuevo modelo de desarrollo, el que intentamos con Cambiemos, que necesita tiempo, paciencia, ese mismo programa ya no alcanza solo con los partidos de Cambiemos y requiere otros líderes. Requiere incorporar a Lavagna, a Urtubey y lo que ellos representan”, repitió.

En ese sentido, dijo que no tiene diálogo con Roberto Lavagna, pero sí con su hijo. Lo mismo con el salteño Juan Manuel Urtubey. “No veo que sea nada inusual que nosotros ampliemos esta perspectiva, aún con otro nombre. Lo que converso con ellos es que el próximo gobierno tiene que ser de unidad nacional porque no va a haber ninguna chance de hacer las reformas que hacen falta para ser sustentable, si no tiene un amplio consenso en el Congreso; un primer ministro que tenga mucho peso. Lo he hablado con Urtubey, con Martín Lousteau, con Alfonso Prat Gay, con Marcos Peña, con Rogelio Frigerio. Son mis ideas y las aporto porque creo que le va a hacer bien a Argentina tener un gobierno de unidad nacional”, aseguró.

La corrupción local

Cornejo también habló sobre la condena a prisión que dictó la justicia ayer contra el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos. Para el Gobernador es una sentencia “aleccionadora”, pero llevó el tema al plano político y pidió que los candidatos del PJ se hagan cargo del tema. “Es una sentencia ejemplificadora. Lamentablemente las apelaciones permiten que siga libre, lo mismo que el caso de Salgado. Acá lo que creo que vale la pena es que en Mendoza está funcionado la justicia, aunque bastante lento a mi modo de ver. Estas dos han avanzado. Pero hay otras que están sobre intendentes, como López Puelles, el caso el ex gobernador Pérez y otras de Lobos”, dijo.

Según Cornejo, hay una victimización de los funcionarios del PJ. “Righi, que es víctima todo el tiempo, tiene que dar explicaciones. Por más que haya sacado más del 50 por ciento de los votos no hace que no sea culpable. Quiero que Sagasti, Bermejo, hablen de estos temas si quieren gobernar Mendoza. Ellos creen que es una persecución judicial. Los dirigentes justicialistas que se presentan para gobernar deben opinar de estas cosas, deben tener una opinión”, apuró Cornejo.