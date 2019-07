La decisión del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de otorgar por decreto asueto administrativo en el turno tarde para disfrutar del eclipse solar de ayer, abrió una fuerte polémica.

Entre quienes más duramente se expresaron contra la medida del mandatario provincial fue archirrival, el actual senador nacional Claudio Poggi.

Para el legislador, quien hoy se reunió a solas con Miguel Ángel Pichetto, la medida oficial lleva implícito un fuerte mensaje para el pueblo puntano.

"Me entero que Rodríguez Saá decretó asueto escolar por el eclipse. Está clarito el plan perverso que tiene para no educar. Un pueblo no educado es fácil presa del sometimiento. Un pueblo educado es libre. Tenemos que perseverar para devolver la libertad a los sanluiseños", disparó Poggi a través de su cuenta de Twitter.