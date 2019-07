Más de mil personas vieron el eclipse desde el Parque Central

Con mucha expectativa, adultos y niños fueron llegando al encuentro para visualizar de una manera exclusiva y única, el eclipse. Algunos trajeron sus propios elementos, como lentes especiales para eclipses o máscaras de soldar de más de 14 grados y distintos materiales con los filtros necesarios para proteger los ojos de la radiación. Otros observaron a través de telescopios dispuestos en el Parque para la ocasión, pero en definitiva la multitud estuvo atenta a la pantalla gigante en la que se proyectó en todo momento el encuentro de la luna y el sol.

A las 16.24 horas, el satélite natural de la tierra comenzó a cubrir al sol, hasta llegar a la etapa en la que el 96% del mismo se escondió tras la luna, para finalizar el espectáculo visual a las 18 horas, instante en el que definitivamente se ocultó tras la Cordillera dejando sobre las nubes desafiantes destellos de color que invitaban a ser fotografiados.

Por su parte, todo el proceso del evento natural contó normas de seguridad para proteger la visión de los asistentes y con las debidas explicaciones y guía del astrónomo aficionado Walter García, a quien los niños no dejaron de hacer preguntas asombrados, mientras observaban el fenómeno y señalaban el cielo a sus papás.

“Esto no solo es importante para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sino para todos los que pusieron un grano de arena para que esto suceda. Realmente fue algo maravilloso. La gente muy contenta pudo ver lo que era un eclipse y de manera segura”, comentó Walter García.

Asimismo, respecto a la gran cantidad de gente presente, explicó: “La convocatoria superó ampliamente lo que habíamos pensado y nos alegra muchísimo. Se da porque es algo nuevo que está llamando la atención al público en general. Está tomando sentido la inmensidad del universo y lo pequeños que somos. Por lo general, no se sabe lo que significa un eclipse y aquí, al haber personas capacitadas para divulgar lo que es, llama la atención y además hace que la gente participe, especialmente los chicos. Algunos observaron a través de los equipos astronómicos, y por la pantalla gigante todos los presentes pudieron apreciarlo en su totalidad”.

Los vecinos contaron sus experiencias, como es el caso de José Gutiérrez, quien expresó: “Vine por la atracción que significa y por ese furor que hay en ver el eclipse. Tengo la posibilidad de tener unos lentes especiales para mirar y es algo extraordinario. No me imaginaba que se viera así. Uno está con esa adrenalina, ese entusiasmo por observar el eclipse y es algo fenomenal. Creo que nos atrae porque no es algo que suceda cotidianamente.

Mientras que de vacaciones en la Ciudad de Mendoza, Mabel Severini, agregó:” Vengo con la familia desde Mar del Plata. Nos gusta ver este tipo de eventos y sabíamos que iban a hacer este encuentro acá y por eso vinimos. Es muy interesante y está muy bien organizado además. Es importante que tengan este cuidado que tienen por la gente. Me encanta Mendoza. Se está dando mucha difusión a estos fenómenos de astronomía y a todo lo que tiene que ver con el clima también. La gente se pregunta, se cuestiona, por eso creo que llama tanto la atención ver esto”.

De esta manera, mendocinos y turistas pudieron vislumbrar uno de los eventos naturales más espectaculares que existen: un eclipse solar total que, durante dos minutos, transformó en noche la tarde del 2 de julio y conmovió a todos los que asistieron al Parque Central a presenciarlo.