Paliza: La Libertad Avanza+Cambia Mendoza duplicó al peronismo y Milei roza el 60% en Mendoza

Luis Petri y Alfredo Cornejo le dieron una gran alegría a Javier Milei, ya que La Libertad Avanza+Cambia Mendoza duplicaron al PJ mendocino que salió temprano a reconocer la abultada diferencia.

El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza sacó una amplia diferencia, ya que duplicó al PJ mendocino en las elecciones legislativas. El resultado fue del 53,72% a 25,43%. Esa diferencia es mayor a lo esperado y generará una ampliación de la base de poder de Cornejo en Mendoza y de Milei.

En la categoría para diputados nacionales la alianza oficialista que llevaba a Luis Petri como primer candidato obtuvo 54% de los votos, contra el 25% de Fuerza Justicialista. El Partido Verde quedó tercero, pero muy lejos para aspirar a tener representación. En los cargos provinciales el resultado fue similar. Allí hay un dato relevante: se votaba con boletas y urnas separadas. Eso le da más legitimidad a los votos, pues no hubo "arrastre automático".

El resultado fue generalizado. Cambia Mendoza y sus aliados libertarios ganaron en toda la provincia. El peronismo mendocino solo ganó en Santa Rosa y La Paz. Todo el resto se "tiñó de violeta y morado". Incluso en San Rafael, departamento de donde es oriundo y fue intendente Emir Félix, ganó la lista que combina radicales y libertarios.

Con ese esquema la alianza oficialista obtiene 4 de los 5 legisladores nacionales que elige Mendoza en un hecho histórico. Pero además en la Legislatura provincial habrá más presencia del cornejismo y sus aliados.

Fracasos a cuestas La elección quedó polarizada, pero por la diferencia es casi un monólogo. Las fuerzas más chicas quedaron marginadas. Esa atomización no fue funcional a ninguno. El Partido Verde quedó tercero, pero lejos. El Frente de Izquierda también quedó fuera de cualquier chance de representación y la alianza Defendamos Mendoza Provincias Unidas es uno de los fracasos más grandes de la elección. El resultado puede pasar a retiro a algunos dirigentes que aspiraban a otra cosa. Es el caso de José Luis Ramón y Daniel Orozco: Protectora Fuerza Política sacó menos del 1%.