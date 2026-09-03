Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi juraron como nuevos jueces de la Cámara Federal Porteña

Los magistrados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi juraron este jueves como nuevos integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en una ceremonia realizada en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py que reunió a buena parte de la primera línea de la justicia federal porteña.

Con la incorporación de ambos magistrados, la Sala I quedó integrada junto a Mariano Llorens y recuperó su composición de tres miembros para intervenir en las apelaciones contra las decisiones de los juzgados federales de primera instancia . Se trata de un tribunal estratégico porque por esa instancia pasan algunas de las investigaciones de mayor impacto político, económico e institucional, entre ellas, la de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei .

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara Federal, Eduardo Farah, y contó con la presencia del titular de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el propio Llorens; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

También participaron los jueces de primera instancia Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini; de juicio, José Michilini, Fernando Canero, Andrés Basso, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero; los fiscales de primera instancia Ramiro Gonzalez; los fiscales de juicio Fabiana León y Diego Velasco; el fiscal ante la Cámara Federal Porteña, José Luis Agüero Iturbe, y su par de Casación, Raúl Omar Plée, además de los magistrados de Casación, Daniel Carbajo, Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.

“Todos vamos a compartir el trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo”, sostuvo el titular de la Cámara Federal al referirse al personal del tribunal, los jueces, fiscales y defensores que deberán trabajar junto con los nuevos camaristas.

Farah también puso el foco en las vacantes como uno de los problemas históricos de la justicia federal. En ese sentido, agradeció a las autoridades del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura por el proceso que permitió cubrir los cargos y señaló que durante mucho tiempo los jueces reclamaron que esas vacantes fueran ocupadas.

“Muchos jueces reclamaban hace mucho tiempo que se cubrieran”, afirmó Farah, aunque reconoció que todavía quedan cargos pendientes de cobertura.

Para Yadarola, la llegada a la Cámara Federal representa además el regreso a Comodoro Py. Farah recordó que el magistrado había sido secretario de un juzgado federal años atrás, antes de convertirse en juez del fuero penal económico en 2015. “Se reincorpora al fuero”, señaló el camarista, y agregó que la relación profesional que construyeron le permite pensar que ambos harán “un buen trabajo”.

Bertuzzi, en cambio, ya integraba la Sala I desde 2018, aunque su situación estaba vinculada al controvertido sistema de traslados de magistrados dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su designación definitiva se produjo después de que se presentara al concurso.

Los dos pliegos recibieron el acuerdo del Senado el 27 de agosto. Yadarola fue aprobado por 66 votos, mientras que Bertuzzi obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. Luego, el Poder Ejecutivo formalizó sus designaciones mediante los decretos 847/2026 y 848/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro Mahiques.

La importancia de la nueva composición se verá ahora en los expedientes que lleguen a la Sala I. Entre ellos aparece la investigación por la criptomoneda $LIBRA, vinculada al presidente Milei, en la que el tribunal deberá intervenir sobre apelaciones relacionadas con la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi respecto de inversores que se presentaron como damnificados. También tendrá bajo revisión otros expedientes de alto impacto, entre ellos investigaciones vinculadas con el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri y una causa por el presunto vaciamiento de YPF.