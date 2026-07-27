Pablo Petrecca: "Quiero llevar el modelo de Junín a toda la provincia de Buenos Aires"

En Entrevistas MDZ Pablo Petrecca , presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense e intendente en uso de licencia; dijo que quiere replicar en la provincia el modelo Junín ; hablo de sus proyectos de Ley; responsabilizo a Kicillof de la parálisis de la provincia; y afirmo que para ganar la provincia hay que unirse y sin dejar afuera a los Messis de los pueblos.

-Pablo, ¿por qué decidiste salir de Junín, tu zona de confort, e ir al Senado bonaerense? -Fueron diez años hermosos de gestión. Siempre digo que de vocación soy intendente, hoy tengo un cargo de senador , pero la vocación de intendente va a ser toda la vida. La Intendencia te da algo que no da ningún cargo la cercanía con la gente, que es conocer a tu gente y el potencial que tiene. En el caso de Junín , que es una ciudad mediana de 110.000 habitantes, pudimos maximizarlo logrando una gran sinergia con el sector privado transformando al estado en un facilitador, eliminando trabas burocráticas y tasas. Haciendo las cosas más sencillas. Esa experiencia nos muestra que se puede transformar la provincia de Buenos Aires . Por supuesto que hay distintas realidades y complejidades, no lo desconozco; pero si se aplica un método y se aplica un modelo de trabajo se puede transformar. Con lo cual mi desafío es replicar el modelo Junín en toda la provincia de Buenos Aires .

-¿Cómo llevas desde el Senado el modelo Junín al resto de la provincia de Buenos Aires? Y acá me gustaría abrir un paréntesis: la Legislatura está paralizada por la interna peronista y debe ser la primera vez que la Legislatura bonaerense hay tantos intendentes legisladores que conocen la realidad de su pueblo, pero no son escuchados. Entonces, ¿cómo vas a llevar el modelo Junín a la provincia desde el Senado? -Debería haber más sesiones porque hay muchos temas para tratar y comparto que hay una paralización, pero de la provincia de Buenos Aires no de la Legislatura . Hay una paralización del gobierno de Axel Kicillof fruto de estas internas. Hoy ves una provincia paralizada, un gobernador que no gestiona, que no gobierna. Eso se traduce en los ministerios y en la Legislatura . Pero volviendo a tu pregunta, soy un convencido del rol de los intendentes. Pedí puntualmente ser parte de la Comisión de Asuntos Municipales porque apuntaba a esto. Estamos hablando de modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, sancionada hace más de cincuenta años, cuando el rol de los municipios es otro. Hoy los municipios se involucran invirtiendo recursos en seguridad, en salud y en educación. Además, el vínculo con el sector privado permite transformar la realidad. El vínculo con el sector privado nos ha permitido que hoy Junín sea referente en materia de salud. En el hospital provincial y en las clínicas privadas juninenses se atienden pacientes de todo lo que es la ruta 188, de San Nicolás, hasta Villegas. Con el sector privado armamos un parque logístico de más de 40 hectáreas, que eso también va a ser algo fundamental para la dinámica de la ciudad. Imagínate toda la logística que va hacia el mercado asiático, que sale por el Pacífico, pasa por las rutas 7 y la 188. El único lugar donde hay una intersección es en Junín; son dos rutas oceánicas. Otro punto fundamental es contar con una universidad, desde donde potenciamos la economía del conocimiento que es el tercer sector exportable de Argentina. En Junín estamos trabajando muchísimo con la economía del conocimiento, desde la generación de una escuela de robótica para chicos de seis años hasta una escuela de ciencia y tecnología con programas y cursos que dan salida laboral. Junín también es líder en materia comercial, estamos por crear el primer shopping en la ciudad en este contexto tan complejo y entre las empresas que van a venir está McDonald, que ya generó 85 puestos de laburo. Hay una oportunidad en el Senado para transformar estas leyes antiguas y que realmente se deje de gobernar la provincia desde un escritorio, que por más buena intención que tengan no conocen la realidad de los municipios. Dejemos a los municipios que puedan tener mayores responsabilidades, por supuesto mayores recursos. Esta es la discusión que viene y de la que quiero ser parte; esto es lo que a mí me entusiasma de mi rol como senador poder transformar con leyes que se traduzcan en hechos concretos para darle soluciones a la gente.

-Volviendo al tema del Senado, ¿cómo es estar en una banca y no poder hablar sobre los proyectos en el recinto? Lo único que vemos son peleas de la interna peronista. -Eso la verdad es lamentable. Hay millones de bonaerenses que están esperando de la dirigencia otro comportamiento, otra altura, otra acción, otros hechos concretos. Y hoy, lamentablemente no se ve. Hay peleas, discursos vacíos que tienen que ver con cuestiones ideológicas que no resuelven la vida a nadie. Sin duda lo que cambia es que tratemos leyes que cambien la vida de la gente; te doy dos o tres ejemplos; el primer proyecto que presenté fue eliminar los celulares de las cárceles. Esto es algo importante porque todos los días recibimos llamadas sospechosas de un número privado o de un número que no conoces que te dicen que es de una institución o del banco o de lo que fuera y te terminan engañando. Todos los días hay ciberestafas, falsificación de identidades y abusos. Ha habido hasta un suicidio, lamentablemente el caso del gendarme, que se suicidó por una extorsión de un preso. Es una locura que se resuelve sacando los celulares de las cárceles.; y el proyecto no se debate, no se si es por una cuestión ideológica o por una cuestión caprichosa del gobernador. Por ejemplo, otro proyecto que presentamos es la flexibilización de la VTV. También duerme en la Legislatura .

-Vamos a contarles a nuestros lectores que en la provincia de Buenos Aires cuando uno tiene que hacer la VTV, salvo que vivas en La Plata o en alguna ciudad grande, en el interior no hay talleres habilitados en todas las ciudades, por lo que la gente tiene que recorrer cientos de kilómetros para hacer la VTV.

-Pongo siempre el ejemplo de la localidad de Villalonga, en el sur de la provincia. Para llegar a la VTV tienen que hacer 111 kilómetros, por la ruta 3. O sea 111 kilómetros por ruta para llegar a un lugar para que te digan si lo que recorriste por ruta lo podés hacer o no. ¿Y si te rechazan, qué haces?, dejas el auto ahí o te subís a la ruta, con el auto no apto para después tener que volver. Con lo cual digo es sentido común, que es lo que no vemos en la provincia de Buenos Aires.

La intendencia te da la cercanía con la gente

Agustín Tubio / MDZ

-Las recorridas que estás haciendo por el interior bonaerense a qué obedecen, ¿querés ser candidato a gobernador?

-Mi estilo de trabajo tiene que ver con esto, con poner la banca del Senado a disposición. Cuando estás en la calle y escuchas a la gente no presentas proyectos estúpidos; presentas proyectos que en definitiva le cambian la vida de la gente. Tiene que ver con mi estilo gobernar siempre con cercanía, me gusta escuchar y no solamente enfrascarme en la ciudad que amo, que es Junín, sino poder conocer otras realidades. Y mi rol como autoridad del PRO en la provincia de Buenos Aires es acompañar, fortalecer nuestro espacio y a nuestros dirigentes. Y tiene que ver también con llevar un mensaje de unidad para poder transformar la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido que hay una oportunidad en el 2027 de poder gobernar la provincia de Buenos Aires y creo que hace falta mucha unidad y que estén los mejores. Porque hay una provincia muy devastada y para transformarla no va a ser sencillo; hace falta ir a buscar a los Messi de cada pueblo para sumarlos. Esto nos tiene que incluir a todos, al PRO, al radicalismo, a la Coalición Cívica y también a La Libertad Avanza. Hace falta ir a buscar a los mejores para ganar la provincia, pero no ganarla para ganar, ganarla para transformarla.

-Me hiciste una finta y escapaste de la pregunta: ¿te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires?

-Quiero ser parte de un equipo que transforma la provincia de Buenos Aires desde el lugar que pueda aportar. A los que nos gusta la gestión nos gusta estar ahí; nos gusta tener algo en la mano y poder transformarlo. Y quiero ser parte de esa transformación.

-Presentaste un proyecto de Ley que apunta contra la violencia escolar, que lo llamaste “Bienestar Educativo”. Bienestar es una palabra muy amplia, ¿a qué apuntas?

-En materia educativa fueron varios. Uno de ellos es declarar la educación como servicio esencial. Otro también tiene que ver con el sistema alimentario escolar, en muchos casos como en Junín, lo administra el municipio. Otro tiene que ver con el transporte escolar, cuando hablamos del interior hablamos de zonas rurales y los chicos necesitan tener transporte que los acerque a la escuela. El último proyecto tiene que ver con situaciones que han pasado; como el hecho lamentable en San Cristóbal, Santa Fe, donde un chico de 15 años mato a otro de 13; y las amenazas virales en varias escuelas de la provincia. Eso no es un chiste los chicos nos quieren decir algo; nos están pidiendo que los escuchemos, y este proyecto tiene que ver con armar una mesa donde escuchemos a los chicos, que las familias se involucren; con no dejar solos a los docentes. Básicamente tiene que ver con prevenir, yo veo que después de los hechos el Ministerio de Educación sale con un protocolo y ya es tarde. Y agregue otro proyecto para que en los equipos de orientación escolar se incorpore la figura de psicólogo. Estamos teniendo varias crisis, una de las más importantes la salud mental de nuestros chicos. Hay mucho para hacer, la provincia está devastada y no hay tiempo para perder. Hay que dejar las tonteras de lado, enfocarse en las cosas que la sociedad necesita y trabajar sin importar quién presente el proyecto. Desde ahí me van a encontrar, aunque soy opositor, me van a encontrar siempre desde el diálogo y acompañando en los proyectos para el bien de los bonaerenses.

-¿Como es la situación de IOMA en Junín?

-Como en toda la provincia de Buenos Aires, IOMA no está dando prestaciones. Pero no solamente es no dar prestaciones, hay decenas de pacientes en los hospitales esperando meses y meses postrados porque IOMA no da respuestas. Ni hablar de los medicamentos, hoy la provincia de Buenos Aires no entrega medicamentos básicos; eso hace que el vecino vaya a golpear la puerta de la casa del intendente o de la Secretaría de Salud municipal para pedir el medicamento y obviamente el municipio lo está cubriendo. Pero no es solamente IOMA. Es un desgobierno, es una mala gestión, es un abandono del gobernador. Un gobernador que está preocupado por resolver su interna que no puede resolver y después por tratar de desmarcarse del presidente por una cuestión ideológica. La provincia de Buenos Aires necesita que se gobierne, y el gobernador está distraído o poniendo su energía en otra cosa y no en la gestión. Repito, hay una provincia que está en llamas y necesita atención urgente.

La provincia de Buenos Aires no entrega remedios básicos