Oscar Aguad calificó como "audaz" la decisión de Javier Milei de nombrar al general Carlos Presti como ministro de Defensa

El exministro Oscar Aguad analizó la decisión de Javier Milei de designar al jefe del Ejército, Carlos Presti, como nuevo ministro de Defensa.

Para el exministro, es esencial distinguir dos funciones clave: “Una cosa es la política de defensa y otra la administración del aparato militar. Son roles distintos”.

El exministro de Defensa, Oscar Aguad, calificó como una “medida audaz” la decisión del presidente Javier Milei de designar al actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa. El nombramiento, que rompe con décadas de tradición en la política argentina, generó debate por la mezcla de roles políticos y militares que supone tener a un teniente general en un cargo típicamente civil.

Aguad, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, destacó que no se veía una situación similar “desde la época del proceso militar”. Aunque subrayó que se trata de una “decisión política del presidente”, también planteó dudas sobre los posibles efectos institucionales. Para el exministro, es esencial distinguir dos funciones clave: “Una cosa es la política de defensa y otra la administración del aparato militar. Son roles distintos”.

“Desaparece el rol del Comandante en Jefe” En declaraciones a Radio Rivadavia, Aguad profundizó su preocupación sobre la estructura jerárquica que se configurará en las Fuerzas Armadas. Recordó que Presti ostenta el rango de teniente general, el más alto dentro del Ejército, por lo que, bajo su mando directo, “es el hombre de mayor jerarquía que van a tener las fuerzas armadas”.

A su juicio, esta situación podría derivar en la anulación de la figura del Comandante en Jefe, un rol que, según la legislación vigente, tiene atribuciones distintas y separadas del ministro de Defensa. "Al concentrar ambos espacios en una sola persona, se corre el riesgo de confundir funciones políticas y estratégicas que deberían estar claramente diferenciadas", señaló.

Un reclamo por la actualización de la Ley de Defensa Aguad remarcó además la urgente necesidad de adaptar la normativa de defensa a las nuevas amenazas que enfrenta el mundo. “En los últimos 20 años cambió todo”, afirmó, mencionando desafíos como el terrorismo, la ciberseguridad y el narcotráfico.