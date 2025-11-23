El Consejo de Mayo planea discutir la reforma laboral antes de su presentación en el Congreso

Tras semanas de tensiones y filtraciones, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez este miércoles para definir los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo.

Manuel Adorni encabezará la reunión que se desarrollará en Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas (NA).

Después de idas y vueltas marcadas por filtraciones y tensiones internas, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles en su última sesión formal antes de la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo, firmado por el presidente Javier Milei y una veintena de gobernadores en Tucumán. La instancia, que culminará este mes, es clave para definir las iniciativas que el Gobierno enviará al Congreso Nacional el 15 de diciembre.

Será también el debut de Manuel Adorni como coordinador del Consejo en su rol de Jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos del Ministerio coordinador. Adorni encabezará la reunión que se desarrollará en Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas (NA).

Seis consejeros y un temario atravesado por la reforma laboral El Consejo está integrado por seis representantes de distintos sectores:

Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por el Poder Ejecutivo.

Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza, en representación de las provincias.

Carolina Losada , senadora, y Cristian Ritondo , diputado, por el Poder Legislativo.

Gerardo Martínez , titular de la UOCRA, por el sector sindical.

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, por el empresariado. Aunque el temario abarca los 10 puntos del Pacto de Mayo, la reforma laboral se convirtió en el núcleo más conflictivo del debate. En las últimas semanas, las reuniones se suspendieron debido al malestar que generó en el Gobierno la filtración de algunos lineamientos técnicos del proyecto, algo que el propio Milei calificó como “inadmisible”.

Pese a la pausa, los equipos continúan trabajando en la redacción final. Sin embargo, según pudo saber NA, el Ejecutivo aún no envió los borradores completos de lo que denomina “modernización laboral”. “Nos prometieron enviarla el fin de semana largo. No ocurrió, pero ahora nos dicen entre el martes y el miércoles. Veremos”, señaló uno de los integrantes del Consejo.