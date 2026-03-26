Ola de sanciones a estatales: el Gobierno echó a 8 empleados públicos

El Gobierno de Mendoza oficializó el despido de ocho empleados estatales de distintas dependencias públicas. En la mayoría de los casos se aplicó la sanción de cesantía por inasistencias injustificadas.

A través de las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial del 26 de marzo, quedaron oficializadas ocho cesantías aplicadas a distintos agentes de la Administración Pública provincial, junto con una serie de desafecciones, sanciones y resoluciones administrativas en distintas áreas del Estado.

Las cesantías fueron dispuestas luego de la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos y la intervención de las juntas de disciplina. Las decisiones alcanzan a distintas áreas del Estado provincial, distribuidas de la siguiente manera:

En la mayoría de los casos, el motivo de la sanción fue la acumulación de inasistencias injustificadas. En el caso de los empleados de la DGE se trata de celadores que incurrieron en reiteradas faltas sin justificar.

En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, además de las cesantías, se registraron diversas resoluciones administrativas. Entre ellas, se dispusieron no confirmaciones en el cargo y desafectaciones de personal policial, algunas vinculadas a decisiones voluntarias de cese de funciones y otras a evaluaciones de desempeño. Asimismo, se rechazaron distintos recursos administrativos —tanto de alzada como de revocatoria— vinculados a sanciones disciplinarias, incluyendo suspensiones y actuaciones derivadas de sumarios y causas judiciales.

Por su parte, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas se resolvió el tratamiento de un recurso de alzada vinculado a una sanción disciplinaria de suspensión, confirmando la aplicación de medidas previamente dispuestas en el marco de un expediente administrativo.

En el Ministerio de Salud y Deportes se formalizó la exclusión de tutela sindical de un agente, en función del cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio jubilatorio.

En el ámbito del sistema educativo, se registraron resoluciones en el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, donde se rechazaron recursos administrativos vinculados a sumarios y sanciones disciplinarias, incluyendo procesos en los que se analizan posibles cesantías y medidas relacionadas con adicionales salariales.

En tanto, la Dirección General de Escuelas también dispuso sanciones de suspensión por inasistencias injustificadas, en línea con lo establecido por la normativa vigente en materia de empleo público.

Desde el Ejecutivo provincial se destacó que el conjunto de estas medidas forma parte de los mecanismos de control, ordenamiento y disciplina de la administración pública, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Estado y la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.