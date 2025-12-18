Nuevas vinculaciones de una bodega mendocina con Pablo Toviggino y el escándalo de la AFA

La empresa que figura como propietaria de la bodega La Vigilia tuvo movimientos. El directorio está íntimamente ligado a empresas de la familia de Pablo Toviggino.

La trama de empresas que rodea a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en particular a Pablo Toviggino, se complejiza, pero la endogamia ayuda a entender: se cruzan nombres de sociedades, directores y funciones. Es lo que pasó con la bodega La Vigilia, ubicada en una zona exclusiva de Tunuyán. La sociedad que es propietaria de ese emprendimiento tuvo movimientos en su directorio y las nuevas autoridades están íntimamente ligadas al tesorero de la AFA.

Bodega La Vigilia La Bodega La Vigilia está en la zona de The Vines, Tunuyán, y es propiedad de la empresa Maroma SAS. Así figura en los registros del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que controla la actividad. Pues la empresa era conducida en los papeles por Juan Pablo Beacon, uno de los dirigentes del fútbol de mayor confianza de Pablo Toviggino, radicado en la Patagonia y fiel alfil de todas las decisiones de la AFA. La empresa Maroma tuvo un cambio y Beacon salió de la primera línea. Ahora, según el registro oficial, el presidente de la compañía es Orlando Martín López, un hombre que figura en gran parte de la red de empresas que son investigadas por la justicia.

Maroma bodega la vigilia cambio Hoy fue publicado el cambio en el directorio de Maroma, la empresa propietaria de Bodega La Vigilia. El presidente, López, es parte de las empresas sospechadas y que tienen vinculación con la quinta Las Rosas y los vehículos de lujo hallados. Todos son de Santiago del Estero. Allí hay una conexión más interesante: Orlando Martín López integra la sociedad Malte SRL, empresa que fue propietaria de la quinta de Pilar que es investigada por la justicia para determinar si el dueño real es Pablo Toviggino. El inmueble fue allanado y se hallaron bienes de lujo, como más de 50 autos de alta gama y de colección. El futbolista Carlos Tevez fue dueño de la quinta y se la vendió a Malte SRL. Luego hubo una triangulación y pasó a manos de Real Central. El propio Tevez fue uno de los denunciantes públicos sobre las maniobras de . Además de Orlando Martín López, el directorio de la bodega está formado por Olga Marina Delgado, quien sería una "prestanombres".

Orlando López tiene domicilio en Santiago del Estero. Esa provincia es otro de los epicentros de acción de Toviggino. Justamente en Santiago el "dueño" de La Vigilia tuvo vinculación directa con una sociedad de Toviggino. En 2021 Orlando López le cedió a MNaría Valentina Toviggino el control de la empresa Bori SRL. El acta notarial registrada en el Boletín Oficial de Santiago del Estero explicita la transferencia de Orlando Martín López y Gabriela Verónica Coronel de parte de la empresa Bori a favor de María Valentina Toviggino, hija del líder de la AFA junto a Chiqui Tapia. En el mismo acto se designa como gerente de la empresa a Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. Bori SRL cobra más trascendencia tras los allanamientos realizados en la quinta Las Rosas de Pilar. Algunos de los autos de lujo hallados están registrados a nombre de esa empresa, que tiene sede en Santiago del Estero. Uno de esos casos es una Porche Macan, que figura a nombre de Bori SRL.

Bori empresa toviggino Con los papeles de los vehículos, aparecen más vinculaciones. Un auto Porche Carrera hallado allí está a nombre de la empresa Lindro. Orlando Martín López, el "dueño" de la bodega mendocina, figuraba como presidente de esa empresa también, cargo que dejó el año pasado.