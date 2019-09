No pudo votar porque otra persona votó con su nombre

Cerca de las 12, en la mesa 483 de la Escuela Ángel Cervera de Godoy Cruz, Mariana Robles, profesora de baile, fue a votar. Al mostrar su DNI le dijeron que no podía hacerlo. El motivo: otra mujer, con el mismo nombre y número de documento, había votado más temprano en la misma mesa.

“No solo eso, además la gente de la mesa me muestran el papel de la constancia de voto de esa persona que votó usando mi nombre. Todos se pusieron nerviosos y yo, más”, compartió a MDZ.

Ante esta situación, la derivaron a la máxima autoridad de los fiscales de mesa de esa escuela.

“Me llevaron a una oficina y me comentó que ya habían sucedido otros dos o tres casos en esa escuela”, dijo. Y ante la inquietud de que si finalmente podía votar o no, esta fue la respuesta que recibió Mariana fue que “hoy no podés votar” y la denuncia tendrá que hacerla en la junta, pero mañana

Regresó a su casa y finalmente, no pudo votar. No la dejaron votar.

La explicación de la justicia

Desde la Junta Electoral aseguran que no hay denuncias formales. Y dan una explicación posible. "Lo que puede ocurrir es que por error del Presidente de mesa se haya registrado mal un voto. Ha pasado que le entregan un troquel de otra persona y por eso figura como si hubiera votado alguien que no lo hizo", explicaron desde Tribunales.