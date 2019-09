Franco, el joven fiscal al que "no le va la política" y lo hace por "lo económico"

Es sabido que algunos partidos entregan una retribución económica a aquellas personas que fiscalizan los votos y uno de estos casos se pudo comprobar en la escuela Tropero Sosa, donde votó Anabel Fernaández Sagasti, la candidata a gobernadora por el Frente Elegí.

Es que Franco, un joven de 21 años, durante este domingo estará fiscalizando la mesa 660 de esa escuela de Godoy Cruz y, entre honestidad y desparpajo, aseguró que "no entiende mucho de política" y está cumpliendo la labor de fiscal "por lo económico".

El look descontracturado del joven, con lóbulos modificados por el uso de aros expansores y brazos casi totalmente cubiertos por tatuajes, mantuvo relación con la frescura de su discurso.

"Es la primera vez que estoy. Yo mucho no entiendo, pero voy aprendiendo de a poco", comenzó diciendo el joven a MDZ. "Lo hice por lo económico, no estoy metido en esto, estudio abogacía, pero la política no me va mucho. También lo hago para ayudar a la gente", explicó con toda honestidad.