A través del decreto 485, el gobierno provincial le otorgó a la petrolera El Trebol S.A la concesión de explotación no convencional del área CNQ 17 del "Puesto Rojas", en Malargüe. Pero además se dio luz verde a un beneficio impositivo que apunta a potenciar la inversión para el desarrollo de extracción por fractura hidráulica en la formación Vaca Muerta. En concreto, se aprobó reducir las regalías del 12% al 9% durante 10 años.

Específicamente, el Trebol propuso un Plan Piloto tiene por objetivo realizar el conjunto de actividades necesarias para evaluar la formación Vaca Muerta en la totalidad del bloque Puesto Rojas y determinar la viabilidad técnica y económica del recurso no convencional en la parte norte de la cuenca neuquina, situada en la Provincia de Mendoza.

Según consta en el decreto "estiman una inversión en el Plan Piloto, de USD 70.000.000, en un plazo de entre treinta y seis (36) meses y cinco (5) años como máximo, ambos contados a partir del 30 de junio de 2017". Además, agrega que en base a los resultados del Plan Piloto se puede avanzar a una segunda etapa que significaría una inversión de más de 1.000 millones de dólares. "El Plan de Desarrollo queda subordinado a los resultados del Plan Piloto, que definirá la viabilidad del proyecto, estimando una inversión significativamente mayor a la de éste, la que podría superar los USD 1.000.000.000 de inversión", auguran.

Como incentivo la empresa que tiene la concesión, El Trebol S.A, solicitó una reducción del 25% de las regalías aplicables a la producción de hidrocarburos durante los diez (10) años siguientes a la finalización del Plan Piloto. El argumento que esgrimen es "la significativa desventaja que posee el proyecto en materia de costos de los servicios e insumos respecto del actual polo principal de desarrollo de esta tecnología: la provincia de Neuquén". Por ese motivo, solicita una reducción de regalías del 12% al 9% para que luego de 10 años vuelvan al 12%. El objetivo es incentivar las tareas de explotación y fomentar inversiones para que aumente la producción.

En base a ello, el Ejecutivo aprobó la Concesión de Explotación No Convencional sobre el área CNQ 17 “Puesto Rojas” para realizar trabajos de explotación y desarrollo de hidrocarburos no convencionales. Por la producción obtenida a través de técnicas de explotación no convencional en el Área Puesto Rojas, durante los 10 años siguientes, la empresa tributará en concepto de regalías el 9% sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en boca de pozo,

La actividad prevista en el Plan Piloto incluye once (11) perforaciones verticales que atraviesen la formación Vaca Muerta investigando las distintas zonas del Bloque, 120 Km2 de Sísmica 3D de alta resolución que completarán la cobertura total del área Puesto Rojas y la perforación del primer pozo horizontal que navegará entre 1.000 y 2.000 m. la Formación Vaca Muerta siendo completado con múltiples etapas de fracturación hidráulica.