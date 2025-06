"No hay plata sin equilibrio fiscal", Guillermo Francos le marcó la cancha a los gobernadores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , habló en medio de la presión de los gobernadores que reclaman mayores recursos nacionales y una nueva ley de Coparticipación Federal. "No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas", sentenció Francos.

El funcionario fue enfático al rechazar la propuesta de los mandatarios provinciales por considerarla inviable en el actual contexto de equilibrio fiscal. "Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal", sostuvo. Sin embargo, no cerró la puerta al diálogo: "Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso".