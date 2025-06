Tres gobernadores cuestionaron al Gobierno por la suba de retenciones al agro: "Un gravísimo error"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1938750016170139931&partner=&hide_thread=false Quiero expresar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las #retenciones al agro. En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el… pic.twitter.com/76XdgoPJaw — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 28, 2025

En este sentido, Maximiliano Pullaro, calificó la medida como “un gravísimo error”. “Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas", dijo.

“Invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología para poder producir más, o en poner en ladrillos en las ciudades”, remarcó el santafesino, y agregó: “Estoy convencido de que si esta política no cambia, si no se eliminan las retenciones o si no se prorroga la medida vigente, realmente el gobierno nacional se va a equivocar y va a cometer un gravísimo error”, opinó el santafesino.

“Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen las retenciones, pero también que tengamos una política en donde nosotros cuidemos a la industria. La apertura de nuestro país tiene que ser estratégica e inteligente, pero siempre cuidando los puestos de trabajo”, concluyó Pullaro.

En el reciente decreto del Gobierno se decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada, aunque sube el gravamen para la soja del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo se incrementa del 9,5% a 12%. El girasol regresa al 7%.