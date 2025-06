Elecciones en Santa Fe: la capital y Rosario batallan por los concejales y 19 localidades eligen intendente

A diferencia de otras provincias, Santa Fe no elige ni diputados ni senadores provinciales en sus elecciones de medio término, ya que estos se renuevan cada 4 años cuando se elige gobernador. Por eso, luego de las PASO para cargos locales que se realizó a la par de las Constituyentes, las 365 localidades de la provincia votarán este domingo para votar intendentes en 19 de ellas, en 65 elegirán concejales y en el resto las autoridades comunales.

De esas 16, nueve son radicales, cuatro del PRO y tres del Partido Socialista, y aspiran a defender su terruño. Por su parte, el peronismo se rearmó bajo la marca Más para Santa Fe y buscará sostener las tres intendencias restantes de Florencia, Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín. Si bien intentará ganar terreno en territorios rivales, en seis localidades no tendrá listas propias. También se anotan para competir frentes vecinales y La Libertad Avanza.

Un dato no menor es que en 17 de los 19 municipios que van a las urnas, los actuales alcaldes van por la reelección. Son la excepción a la regla Leandro Chamorro en Las Toscas (departamento de General Obligado) y de Hugo Boscarol en Suardi (Departamento de San Cristóbal).

Así, quienes van por otro mandato son Natalia Sánchez (El Trébol), Rubén Quain (Florencia), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Omar Colombo (Recreo), Daniel Escalante (Roldán), Sergio Ramseyer (Romang), Romina López (San Guillermo), Eduardo Soperez (San José del Rincón), Gonzalo Aira (San Vicente), y Mario Papaleo (Sauce Viejo).

Otro hito de la jornada electoral será que cinco localidades elegirán por primera vez a un intendente. Se trata de presidencias comunales que pasaron a convertirse en ciudades, de acuerdo al requisito poblacional. Son los casos de Alvear, Helvecia, San José de la Esquina, Teodelina y Villa Minetti.

En el caso de los 300 presidentes comunales que se elegirán el domingo, 260 (86%) va por la reelección, algo que en los papeles ya consiguieron 123 de ellos, debido a que encabezaron listas únicas o porque se impusieron en las internas de abril en localidades donde no existen vías opositoras.

El duelo clave por Rosario

Rosario, la ciudad más poblada de la provincia, renovará parte de su Concejo Municipal, una órgano fundamental para el control y la legislación local. En ese escenario, figuras de gran peso específico desembarcaron en la urbe que ostenta el Monumento Nacional a la Bandera para respaldar a sus candidatos.

El oficialismo del intendente Pablo Javkin jugará con Carolina Labayru, su actual secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, que tiene la difícil tarea de remontar el tercer lugar que obtuvo en las primarias de abril con poco más de 35 mil votos, lejos de los 83 mil que cosechó el líder de la contienda, el experiodista libertario Juan Pedro Aleart.

Si bien en la Casa Gris de Santa Fe aseguran que "es una elección de concejales y no están muy metidos", Javkin y el propio Maximiliano Pullaro bajaron al terreno para darle un espaldarazo a su candidata en la recta final.

"No les vamos a entregar la ciudad a los que nos gritan desde Buenos Aires. No nos vamos a dejar arrebatar Rosario por chetos de izquierda o chetos de derecha”, dijo el gobernador radical en un acto sobre el cierre de campaña junto a su candidata, y enfatizó: “Busquen votos abajo de las baldosas que les quiero dar una paliza para que no se la olviden más”.

Del otro lado, el peronismo englobado en Más para Santa Fe fue el espacio más votado en las PASO donde finalmente se impuso Juan Monteverde, con más de 80 mil votos, cabeza a cabeza con el libertario Juan Pedro Aleart, que se quedó con el título del candidato más votado.

Desde el comando de La Libertad Avanza, la estrategia fue replicar el modelo de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires de polarizar con el candidato del peronismo con el lema "kirchnerismo o libertad" y con la consigna "Aleart es Milei". Así, los violetas buscan dejar afuera de la discusión a la candidata oficialista, que pronostican que quedará "tercera cómoda" con 18 o 19 puntos.

Aleart es Milei.jpg "Aleart es Milei", la consigna de campaña del candidato a concejal de La Libertad Avanza en Rosario.

En ese contexto, según las encuestas que llegan a la tropa libertaria la pelea con Monteverde es cerrada, con ambos candidatos alrededor de los 30 puntos. "Algunas encuestas dan arriba a Monteverde por uno, otras al revés", explicaron a MDZ.

Para intentar inclinar la balanza, la secretaria General de la Presidencia y líder de La Libertad Avanza, Karina Milei, viajó el lunes a Rosario acompañado del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para ratificar su apoyo al experiodista. "Juan Pedro Aleart es lo que Rosario necesita para traer las ideas de nuestro presidente a la ciudad. Este domingo es libertad o kirchnerismo", proclamó la Hermanísima.

Karina, Martín Menem y Juan Pedro Aleart.jpg Karina Milei, Martín Menem y la diputada nacional Romina Diez junto a Juan Pedro Aleart, el candidato de La Libertad Avanza en Rosario. X (@LLibertadAvanza)

Para los libertarios, Aleart corre con la ventaja de ser una figura instalada incluso antes de ser candidato por su rol como conductor del noticiero del principal canal de televisión local. Su campaña se focalizó en recorridas por los barrios y charlas mano a mano con los vecinos, lo cual habla de una elección donde prima lo local.

Cierra la tríada principal Juan Monteverde, un candidato de centroizquierda aliado al peronismo que lidia con incomodidad el momento crucial que atraviesa el PJ a nivel nacional tras la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el referente de Ciudad Futura apoyó a la expresidenta en sus redes, luego decidió bajar el perfil y evitar dialogar con los medios.

Confiados en sostener los votos que agrupó la interna en abril, Monteverde encaró la recta final de su campaña que presentó como una anticipada elección para la intendencia de Rosario, donde no ganó por poco en las elecciones de 2023 por alrededor de 16 mil votos.

"Inundan la ciudad de afiches, llenan los portales de noticias ridículas y hacen campañas sucias en redes. Pero para todo lo demás, para lo importante, nunca hay plata. Este domingo tenés la oportunidad de decirle basta a eso. El intendente que nos falta. Elegilo ahora", manifestó el dirigente vinculado a Juan Grabois en sus redes.

Juan Monteverde2.jpg Juan Monteverde, el candidato del peronismo en Rosario. X (@juanmonteverde)

Poco clima electoral

También se presentan en la elección Lisandro Cavatorta (Erre – Resolver Rosario), Carla Deiana por el Frente de Izquierda, Eugenio Malaponte por Somos Vida y Libertad, y Roberto Sukerman por Política Abierta para la Integridad Social.

A diferencia de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario aseguran que "no se nacionalizó la campaña", a la par que dieron cuenta de la falta de "una sensación de clima electivo", lo cual anticipa que se reedite la baja participación de la última elección. La gran pregunta es a quién beneficia ese escenario.

Históricamente se sostiene que los oficialismos tienen la ventaja por el peso de su estructura territorial, pero en el búnker libertario observan la posibilidad de que se repita la caída que sufrió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y que "el voto amarillo vire al violeta".