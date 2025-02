La Libertad Avanza suma a un reconocido periodista que el año pasado denunció abusos familiares

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart se alejará de las pantallas y se sumará a las filas de La Libertad Avanza para candidatearse este año. La noticia fue confirmada por el conductor este viernes, sobre el cierre de la presentación de las listas.

Aleart encabeza el programa De 12 a 14, el más exitoso de la televisión rosarina, según medios locales. Desde hacía semanas que se venía rumoreando con que esto ocurriría, y finalmente confirmó la noticia.

La popularidad del conductor explotó con su trabajo en la pantalla de El Tres, y a partir de ahí recibió el ofrecimiento de La Libertad Avanza. De este modo, será precandidato a convencional constituyente por el oficialismo, de cara a las PASO del próximo domingo 13 de abril. Cabe destacar, aún así, que su camino político puede tener giros, sabiendo que además Santa Fe también elige diputados nacionales este 2025.

Juan Pedro Aleart es uno de los conductores más vistos de Rosario.

Sobre el final de su programa, Aleart anunció su salida del periodismo y cómo encarará este nuevo desafío profesional: "Llegó el momento, les quiero contar que hoy es mi último día en De 12 a 14, en Televisión Litoral. Lo digo contento, con alegría, he dado todo en cada lugar que me ha tocado estar en estos 17 años de carrera".

"He decidido trabajar por la provincia de Santa Fe y por Rosario y lo voy a hacer por la fuerza política que más me representa por la forma de pensar, que es el partido del presidente de la Nación, por La Libertad Avanza", manifestó el rosarino, y agregó: "Agradezco por siempre a esta empresa, que me ha abierto las puertas siempre, incluso en el momento más duro de mi vida. Por eso les digo gracias, gracias, gracias".

Uno de los momentos que más lo caracterizó al conductor fue en abril del año pasado, cuando reveló en vivo, en el noticiero de Canal 3, que fue víctima de abusos por parte de su familia. El reconocido comunicador de Rosario reveló que fue víctima de su tío, Helvio Vila, desde los 7 años y durante toda su adolescencia; una situación similar que luego se repitió con su hermano menor.

En diálogo con Clarín, en aquel momento, reconoció que le llevó 15 años de terapia romper el silencio que su propio padre le había impuesto: "Después de contar mi historia me llegaron muchísimos mensajes de apoyo, mucho amor. También de muchos varones que fueron abusados y nunca se atrevieron a contarlo, porque si bien el daño del abuso no tiene distinción de género, para un varón es más difícil reconocerlo porque es más vergonzante, muchos tienen miedo de que crean que pueden ser homosexuales, y no es así".