El nuevo rol político de la Iglesia Católica de Mendoza

Sin embargo, la Iglesia Católica agregó con críticas: “Llegó el frio y se dieron pasos, pero algunas iniciativas no se desarrollaron adecuadamente. En los días previos al inicio del invierno ya hemos despedido a dos hermanos en situación de calle (uno en la Ciudad de Mendoza y otro en San Martín) quienes fallecieron como consecuencia del frio. Las campañas y colectas de frazadas y abrigo se vuelven infructuosas cuando camiones recolectores de la basura cargan las colchas y abrigos con los que nuestros hermanos pasan la noche. La realidad está siendo la de un grito desesperado y requiere acciones concretas, reales, posibles, urgentes y en conjunto con toda la sociedad”.

La respuesta del Estado

El intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, salió a hablar este martes 23 luego del duro comunicado de la Iglesia Católica, en el que apuntó al Gobierno provincial, pero sobre todo a municipios por la grave situación de personas que viven en la calle, y en un documento que además puso sobre la agenda el fallecimiento de dos personas.

Desde el municipio resaltaron en varias oportunidades que se han abocado "en todo momento" en intentar mejorar la situación de la gente que vive en la calle, y que Ciudad incluso ha propiciado encuentros entre la Iglesia, la Provincia y las comunas del Gran Mendoza para intentar resolver este problema, no sólo con asistencia, sino también con un "abordaje integral" en el cual se pueda "persuadir" o convencer a la gente que está en situación de calle que asista a los albergues que se han dispuesto.

A diferencia de lo que ocurre en la Nación, donde sectores de la dirigencia apuntan directamente contra la Iglesia Católica,en Mendoza más allá de la respuesta por el tema puntual, no hubo habido polémicas con la institución.

Alarma por las personas en situación de calle en San Martín

Hasta el año pasado, de acuerdo a los relevamientos oficiales, la mayoría de las personas en situación de calle estaba en el Gran Mendoza. Sin embargo, con la crisis económica, se han sumado otros centros urbanos. En ese sentido, en San Martín, donde falleció otra persona por el frío y la Iglesia juega un rol clave.

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, que es la central en el departamento, y el grupo Red Puentes, que trabaja con personas en situación de calle, lanzaron una campaña para reunir ropa de abrigo, frazadas y calzado para la gente que lo necesita y no tiene donde vivir,

Además, con el lanzamiento de esta campaña, hicieron una estimación que enciende las alarmas: hay unas 45 personas en situación de calle en un departamento que nunca vivió un panorama de este tipo, lo que habla de la crisis económica que golea a quienes menos tienen.

El segundo comunicado de la Iglesia en una semana

Días después de hacer referencia a las personas en situación de calle en Mendoza, la Conferencia Episcopal Argentina, con Colombo al frente, emitió un comunicado alertando sobre la ausencia del Estado en la prevención del tráfico de drogas y el uso indebido de sustancias: “Si Estado se corre, entra el narcotráfico ”, sostuvieron.

En este sentido, el arzobispo de Mendoza aseguró que el narcotráfico está avanzando en los barrios más pobres del país. “No solo percibimos, tenemos noticias de cuánto se han restringido los apoyos, los programas y los recursos para las personas que más necesita. Cuándo esa persona tiene que pagar un crédito, una tarjeta, un trámite, salir de una situación de detención termina buscando el apoyo de estos sectores”, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal en MDZ Radio.

Este panorama viene siendo advertido por distintos sectores políticos, tanto partidarios como organizaciones sociales que trabajan en territorio. El ingreso de la droga a los barrios, cuando el mensaje del Estado nacional es que las políticas públicas deben ser cada vez menores y los estamentos estatales cada vez más chicos.

Casualmente son los niños, niñas y adolescentes quienes se ven más afectados por este problema social.

MISA PAPA FRANCISCO Marcelo Colombo Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Arzobispo de Mendoza (13).jpg Marcos Garcia/MDZ

El análisis de un historiador católico sobre el rol de la Iglesia

MDZ habló con Alejandro Ravazzani. Es historiador, católico, concejal y forma parte de una organización con territorio y llegada a las personas con situación de calle. Red Puentes en San Martín, además de trabajar en comedores en otros grupos. No sólo habló de la "teoría" sino también de la práctica diaria.

"Si lo comparamos con otros momentos de la historia de la Iglesia, en el mundo, en Argentina y en Mendoza, cada momento ha tenido su director, el cristianismo ha tenido, y el catolicismo ha tenido, y la Iglesia como asamblea de los cristianos, ha tenido distintos momentos que tienen que ver con su inmersión en la historia, en la vida de las personas. Y si vemos el momento actual en comparación, la gestión, por decir de alguna manera, del actual arzobispo, pensando en otras gestiones anteriores, tiene que ver precisamente con el momento que estamos viviendo, con el momento que está viviendo Mendoza, con el momento que vive Argentina, y con una cosa que tuvo mucho desarrollo teológico y práctico, a partir del segundo concilio vaticano, que era la lectura del signo de los tiempos, que es saber leer lo que está pasando, analizarlo, comprenderlo en ese contexto político, cultural y religioso, y una palabra que solía usar Francisco era discernir cuál era en ese contexto la voluntad de Dios y responder a los desafíos que se presentaron", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "Podemos entender mejor el papel que está tomando la Iglesia Católica desde dos puntos de vista, en Argentina y en Mendoza. Primero, a partir de lo que significó el papado de Francisco. Francisco fue, y sigue siendo, un revolucionario, de alguna manera, en el sentido de que aplicó la doctrina social de la Iglesia, que no es suya, no es una idea de Francisco, sino que es una doctrina social de la Iglesia, que es una doctrina social creada a la luz de lo que dice el Evangelio, y que tiene algunos principios que cuando los vayas nombrando te vas dando cuenta por dónde va".

En esa línea, enumeró: "Por ejemplo, el principio de la dignidad de la persona humana. Eso dice que todos los seres humanos, en cuanto somos creados por Dios, somos iguales y tenemos una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida. El principio del bien común es otro principio también, son todos anteriores a Francisco, que se refiere al principio del bien común, al conjunto de condiciones sociales que permiten a las comunidades alcanzar su próximo y su mejor desarrollo. El principio de solidaridad, que es un compromiso profundo con el bienestar de los demás, entendiendo que el bienestar de los demás también es mi bienestar. Y el principio de justicia social, algo que políticamente hoy pone especialmente en entredicho el actual presidente. Javier Milei. El actual presidente afirma que la justicia social es básicamente una patraña".

La verdadera esencia del cristianismo

Ravazzani se metió directamente con quienes cuestionan que la Iglesia Católica tenga un posicionamiento público sobre temas sociales y explicó que se trata de asuntos que son esenciales en el cristianismo. "Hay otros principios que son de la doctrina social de la Iglesia, que son muy revolucionarios, el destino universal de los bienes. Esto dice que todos los bienes de la creación, por decirlo de alguna manera, o sea todos los bienes del mundo, están destinados a todos los seres humanos y que la propiedad privada tiene que estar al servicio del bien común. Entonces, si vos te lo pones a ver a estos principios que de alguna manera reactualiza y pone en práctica Francisco, son revolucionarios como fue revolucionario el cristianismo en su nacimiento, allá con Cristo, con Jesús".

"En ese sentido, plantear por qué la Iglesia en este momento se mete, por decirlo que es una cosa que he escuchado, en cuestiones que son más bien de la política o cuestiones sociales, es no conocer la verdadera esencia del cristianismo, que es, a diferencia de otras religiones, no es un culto. No es solamente un culto a un ser divino. También es eso. También tiene toda la parte cultural. Pero fundamentalmente es otra cosa. Es una relación con el sentido profundo de la vida y lo trascendente de la vida. Y de la vida tomada en su totalidad, no solamente la vida post-mortem. Entonces, por eso la preocupación por las condiciones en las que se vive en la actualidad. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, esas condiciones son las que describe, yo creo que sabiamente, el episcopado. Si el episcopado describe una problemática que todos, de alguna manera, algunos más y otros menos, percibimos, como es la de las personas en situación de calle, que lamentablemente saltan a las noticias públicas porque se producen dos muertes en una semana. Lo que está haciendo es interviniendo en una cuestión que afecta a la dignidad de la persona humana, al destino universal de los bienes, a la solidaridad y al principio del bien común. Al hecho de que somos todos hermanos. Y no estaría cumpliendo su cometido como iglesia, como asamblea de los creyentes, si no lo hiciera. Si no llamara la atención sobre esos temas y no buscara, en conjunto con el resto de la sociedad, contribuir en su solución. De la misma manera que cuando se expresa sobre, por ejemplo, el avance del narcotráfico en los barrios populares. Y no solo en los barrios populares, sino en el avance del narcotráfico. Está describiendo una problemática que cualquier persona informada o cualquier persona que viva en un barrio popular te lo puede describir exactamente igual", concluyó.